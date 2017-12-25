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TichomeMini小问音箱评测 它能陪你去任何地方听音乐

TichomeMini小问音箱评测 它能陪你去任何地方听音乐
2017年12月25日 07:50 新浪手机
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　　临近年末，2017年的智能音箱大战也终于告一段落，亚马逊、谷歌、喜马拉雅、出门问问等企业悉数登场，尚未发布产品的苹果、三星也将在明年推出新品，智能音箱在2018年或许会成为一大批科技公司的新宠。

　　在今年8月份，出门问问发布了旗下新品Tichome智能音箱，三个月之后，又将Tichome Mini小问音箱带给了大家。Tichome Mini是出门问问打造的全新便携式智能音箱，在2017柏林消费电子展上公开亮相，并于11月底在国内发布。这款小巧轻薄的智能音箱在设计上较前代做了精简，功能方面则大部分保留，防水性能的加持和仅有280克的重量，让它成为了智能生活中不可缺少的一部分。

　　外观设计：小巧玲珑

　　虽然从命名上看Tichome Mini是Tichome的精简版，但前者的外观设计却丝毫没有精简：圆饼状的机身设计，简洁的按键排布，还有机身的可挂皮带，在保留美感的同时还增强了实用性，这是Tichome Mini给用户最直观的印象。

Tichome MiniTichome Mini

　　由于Tichome的体积较大，所以在看到Tichome Mini的时候会不自觉的将二者来比较，作为主打智能便携的Tichome Mini，整个机身的大小相当于Tichome的木质底座，甚至重量和高度还更加精简，这在目前的智能音箱产品中是不多见的。

　　材质上，Tichome Mini的正面采用了类肤材质涂层，具有良好的防水性（IPX6级别）和触摸感，而顶部的装饰性圆环则是金属阳极氧化喷漆工艺，对产品的耐磨性有极大的提升。

Tichome Mini机身正面Tichome Mini机身正面

　　在机身按键的排布上，Tichome Mini有四个功能键，分别是唤醒（播放/暂停）、开关机/静音、音量加和音量减，机身正面还有两个MIC开孔，机身背部则是充电接口及可挂皮带，扬声器被设计在机身下方。

Tichome MiniTichome Mini

　　Tichome的机身上是没有音量加减按键的，其调节音量依靠的是机身顶部边缘的旋钮，而在Tichome Mini上，类似于顶部旋钮的设计依然存在，但却仅仅是装饰作用，调节音量时还需要依靠机身正面的音量调节键。这个设计很容易让老用户误以为和前代产品一样，去直接转动调节音量。

二者对比二者对比

　　在打开Tichome Mini之后，四个按键的中央部分会亮起4个橙色小灯，设置完成之后会变为绿色，正常使用和操作时会保持灯常亮。同时，四个小灯也代表Tichome Mini的机身耗电情况及音量大小。

　　在机身底部，扬声器呈360度排布，保证用户使用时声音的均衡效果；相关信息方面，出门问问的LOGO在正中央，并可支持5V/2A的充电规格。

Tichome Mini机身背部Tichome Mini机身背部

　　Tichome Mini拥有2500毫安时容量的电池，满电量的情况下可连续播放近6个小时，待机时间则在17小时以上。作为一款便携式的智能音箱，Tichome Mini的续航绝对可以满足用户在各种情况下的需求。

　　单从外部设计上来说，Tichome Mini具备小巧、轻便、美观等多种特性，与目前大多数圆柱状的智能音箱在观感上有着明显的差异；机身背部的可挂皮带是点睛之笔，由于具备防水功能，喜欢在洗澡时听音乐的用户可以将它挂在浴室中使用，非常方便；另外，底部360度的扬声器设计也对音质有了保证。

　　操作使用：简单易上手

　　智能助手一直是出门问问产品中的亮点，Tichome Mini也不例外，使用时需先将Tichome与手机互联，下载App并打开电源，等到机身上的橙色小灯亮起，在App界面选择“设备”，找到Tichome Mini，接着就是连接网络等，只需要按着步骤提示完成就可以了。

连接展示连接展示

　　值得一提的是，在步骤提示中，画面上显示的依然是Tichome，并不是Tichome Mini，但下方的文字是正确的，而且在连接之后，设备管理中的显示的是Tichome Mini的画面，所以据推测应该是App同步不全面的原因。

　　Tichome Mini既可以当做智能音箱来使用，也可以充当蓝牙音箱，与Tichome在基本的功能上差异不大。

　　在配置好网络及音箱之后，我们就可以直接使用了：对音箱说出“你好问问”，即可对它进行操控，播放音乐、查询天气、地铁路线甚至是实时新闻，它都可以很好的完成。

功能展示功能展示

　　在距离较近的情况下，Tichome Mini可以在极短时间内识别声音，并在用户说出需求之后迅速做出回馈，整体操作耗费时间非常少，搜索结果也非常精准。（实测问题：北京天气如何/播放张学友的歌/附近有什么外卖）

　　但需要注意的一点是，在和Tichome Mini对话的时候需要大点声，实测播放音乐、距离一米以内的情况下，有多次识别不到，距离稍远一点也会出现同样的情况；而在所处环境相对安静的情况下，识别率依然是很高的。大家在使用时需要注意，尽量让自己的声音盖过音箱播放的声音可能会好一点。

　　在日常的各种使用场景中，Tichome Mini的表现都是让人满意的，比如想要做一道菜，它可以告诉你菜谱；想要出门了，它可以告诉你路况；想要吃东西，它会告诉你周围有什么店铺。甚至在你忙不开但是想要调节声音大小的时候，只需要对他说“声音大点”，他就会自动调节。

　　总的来说，熟悉Tichome的用户对Tichome Mini的操作一定驾轻就熟，如果对操作不熟悉也不要紧，只需要对着它说“你好问问”，然后将你的困惑告诉它，相信它会给你一个满意的答复。

　　音质：中音稳，低音沉

　　音质是检验一款音箱好坏与否的标准，Tichome Mini的音质可以借用电影中的一句话来形容：“中音稳，低音沉”。由于采用了3W的360度扬声器，所以在播放效果上非常均衡。在播放乐曲时，Tichome Mini的中音非常饱满，尤其是纯音乐，张力十足。而在低音方面，丝丝入耳，与中音互相搭配，效果极佳。

Tichome MiniTichome Mini

　　在高音方面，Tichome Mini有些“后劲不足”，也就是不够“亮”，整个的声音像是被包裹在机身中无法释放，音量开大之后可以弥补一些。对于一个机身如此小的智能音箱，这种音质表现已经强于多款同类的产品了。

　　写在最后：2017年应该算是智能音箱快速发展的一年，联想智能音箱、喜马拉雅小雅AI、小米AI音箱、天猫精灵、苹果HomePod等，均在这一年问世，而在明年，百度、三星、猎豹等公司也将会进入智能音箱市场，让竞争变得更加激烈。

　　市场研究机构Strategy Analytics近期发布2017年第三季度智能音箱季度报告称，市场对智能音箱的采用率继续超出预期，竞争格局将在2018年进一步升温。

　　想要在越发激烈的市场中占据有利的条件，出门问问需要把更好的产品带给大家。Tichome Mini主打便携，399元的价格对中低端价位的市场产生了冲击，但这远远不够，被视作未来AI家庭入口的智能音箱，其需要提升和改变的点还有很多，万物互联、扩大产品覆盖面等，出门问问还有很长的路要走。

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