直击|刘强东：京东推太阳能快递车 一年可减排万吨碳

新浪科技讯 6月5日上午消息，京东CEO刘强东在社交媒体上宣布，京东于今日推出太阳能快递车，一年可减少一万吨的碳排放。

据京东方面介绍，首批50辆太阳能智慧配送车已交付京东物流使用，并将于近期投入618期间北京部分地区的日常配送。此款太阳能智慧配送车可提升配送车辆续航能力50%，适用范围约20公里左右，并有效防止电池过度放电，提高电池使用寿命，至少增加每天40件货物的派送能力。同时，该车辆还搭载了互联网智慧系统，能够实现一键启动、一键诊断、路径规划、轨迹回放等功能，为配送人员提供更智慧的出行解决方案。

此外，京东集团于近日宣布全面升级“青流计划”，从单独聚焦在绿色物流领域，上升为整个京东集团可持续发展战略，从单纯的关注生态环境扩展到人类可持续发展相关的“环境”、“人文社会”和“经济”全方位内容。

京东物流CEO王振辉指出，全面升级的“青流计划”更重要的是合作伙伴共同行动。为此，京东提出“一个宗旨、三个目标和十项准则”的可持续发展理念，倡议生态链上下游合作伙伴共同联动，共同建立全球商业社会可持续发展生态。（韩大鹏）