新浪科技> 业界 > 正文

直击|刘强东：京东推太阳能快递车 一年可减排万吨碳

直击|刘强东：京东推太阳能快递车 一年可减排万吨碳
2018年06月05日 11:06 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 6月5日上午消息，京东CEO刘强东在社交媒体上宣布，京东于今日推出太阳能快递车，一年可减少一万吨的碳排放。

　　据京东方面介绍，首批50辆太阳能智慧配送车已交付京东物流使用，并将于近期投入618期间北京部分地区的日常配送。此款太阳能智慧配送车可提升配送车辆续航能力50%，适用范围约20公里左右，并有效防止电池过度放电，提高电池使用寿命，至少增加每天40件货物的派送能力。同时，该车辆还搭载了互联网智慧系统，能够实现一键启动、一键诊断、路径规划、轨迹回放等功能，为配送人员提供更智慧的出行解决方案。

　　此外，京东集团于近日宣布全面升级“青流计划”，从单独聚焦在绿色物流领域，上升为整个京东集团可持续发展战略，从单纯的关注生态环境扩展到人类可持续发展相关的“环境”、“人文社会”和“经济”全方位内容。

　　京东物流CEO王振辉指出，全面升级的“青流计划”更重要的是合作伙伴共同行动。为此，京东提出“一个宗旨、三个目标和十项准则”的可持续发展理念，倡议生态链上下游合作伙伴共同联动，共同建立全球商业社会可持续发展生态。（韩大鹏）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有