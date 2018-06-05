自动驾驶能避免九成车祸死亡？专家称尚未完全实现

原标题：自动驾驶能避免九成车祸死亡？ 业内专家可靠性尚未完全实现

来源：科技日报

本报记者 李 禾

近日，在德国莱比锡开幕的国际交通论坛上，来自全球85个国家的1400名代表展开了激烈辩论。该论坛当天发布的一份最新报告称，通过评估自动驾驶汽车对道路安全和网络安全漏洞等问题，自动驾驶能够避免90%车祸死亡的主张仍然有待检验。而不久前的4月，全球管理咨询公司麦肯锡发布了一份研究报告，估算自动驾驶技术如能实现，将提升个人安全系数，可减少90%以上的事故；由于事故减少，堵车成本和医疗开支也相应降低。这份报告是麦肯锡在调查和访问了60多位与自动驾驶相关的重要专家以及主机厂、汽车零部件供应商、科技公司和出行企业高管等之后形成的。不过，报告作者之一、麦肯锡全球董事合伙人吴听也承认，自动驾驶行业整体还处在“诞生期”，90%的数字仅是预测，有很大的不确定性，而且是在所有人都采取自动驾驶的前提下得出的。

如果真能避免90%道路死亡，是否应全面普及自动驾驶？

没这么简单。近日，经过两个多月的调查，今年3月优步自动驾驶测试车撞死行人的车祸原因查明。美国国家运输安全委员会发布的初步报告指出，在这起悲剧中，人和机器都出了错。报告中最让优步难堪的部分，是自动驾驶的系统功能设计问题。

车祸发生时，软件和传感器都没出故障，但它们却未能发挥应有作用。报告显示，测试车上的目标检测系统对横穿马路的行人做了错误分类，传感器先将她当成未知物体，后又识别成一辆车，之后又改判为一辆缓慢移动的自行车——当时，行人确实推着一辆自行车。目标检测系统的犹豫不定让决策软件束手束脚，它无法预测行人的速度和方向，自然就无法有针对性地减速或躲避。

报告中还有一点值得注意：测试车在事故发生前6秒已看到行人，但直到事故发生前1.3秒才决定必须紧急刹车以躲避碰撞。为何这辆车没有采取措施，而是以约70公里/小时的速度径直冲过去？这依然是自动驾驶系统功能的问题。当车速超过6.5米/秒，优步软件就会阻止紧急刹车系统的动作。也就是说，在紧急情况下，计算机根本不能执行刹车任务。

“优步解释，车辆由电脑控制时，紧急刹车这项功能不会开启，此举是为了减少车辆不稳定状况的出现。”事故报告中写道，“这套系统在设计之初就没考虑到要警告司机安全的问题。”

麦肯锡全球董事合伙人唐睿思认为，可靠性和安全性是推广自动驾驶技术的瓶颈之一。只有30%的调查对象认为到2025年可解决该问题；33%认为可能在2025—2029年间解决；36%认为2030年之后才能解决。由于自动驾驶技术的“生态圈”复杂，包括整车集成、自动驾驶软硬件集成和验证、先进的自动驾驶传感器、计算平台、算法和软件，以及高清地图和基于定位的服务等，未来哪类企业能成为自动驾驶行业主导者？是技术公司、主机厂，还是出行提供服务商？业内莫衷一是。

由于自动驾驶的可靠性尚未完全实现，有人驾驶还会长期存在，特别是半自动驾驶，吴听认为可能会比自动驾驶普及得更快。据麦肯锡预测，至2030年，出行服务提供商部署的自动驾驶车辆将占乘客总里程的11%，私人拥有的自动驾驶车辆将占2%；至2040年，这两个比例会上升到55%、11%。