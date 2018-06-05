上海推动自动驾驶技术在港口等特定场景落地

原标题：本市推动自动驾驶技术在港口等特定场景落地 卡车环卫车有望率先实现自动驾驶

来源：解放日报

本报记者 茅冠隽

自从前年6月国内首个“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”封闭测试区在嘉定上海国际汽车城启动以来，自动驾驶技术在上海发展迅速：两年来封闭测试区已完成200多个测试场景建设，累计为40多家企业提供450余天次、超过5000小时的测试服务。今年3月，自动驾驶车辆走出“封闭测试区”实现“大路考”，第一期总长5.6公里智能网联开放测试路段获批，近期将拓展至12公里。

记者最新获悉，相关方面正推动自动驾驶技术在本市港口等特定场景实现应用，推动卡车、环卫车等车辆率先探索应用自动驾驶技术，智能代客泊车、园区无人物流配送、无人化自主充电等也取得一定成果。

嘉定部分园区已有自动驾驶小巴

今年3月，上汽集团和蔚来汽车拿到本市第一批智能网联汽车开放道路测试号牌，开启自动驾驶“大路考”时代，几个月的测试过程安全可控，未发生交通碰撞事故，未对现行交通产生不利影响。近期，无人驾驶开放道路将从5.6公里扩大到12公里，仍以嘉定安亭镇道路为主，新增墨玉南路、北安德路、博园路、安驰路、安拓路等多个路段，测试场景更丰富。上海国际汽车城（集团）有限公司总经理助理陈海林表示，到今年底，测试路段将达47公里，涉及58个路口。“在港口等一些特定应用场景，将推动卡车、环卫车等实现自动驾驶。”

自动驾驶技术商业化还有很长的路要走，除了突破技术瓶颈，还涉及道路设施改造、法律法规配套等问题。自动驾驶技术落地，找准场景很重要，目前必须附加一定的限制条件，如限定范围、限定速度、限定场景等。上海国际汽车城（集团）有限公司战略与业务规划部主任工程师李霖说：业内对自动驾驶技术应用场景的描述，有“一高一低”的说法，“高”指高速公路，“低”指低速行驶。“高速上没有行人、没有红绿灯、少有拐弯，而且高速路都是标示线清晰的结构化道路。开车的人都知道，高速比城市道路容易开，对自动驾驶车辆也是如此，行驶过程中需要判断分析的数据信息相对城市道路要少。而在低速行驶时，自动驾驶车辆分析数据、做出判断的时间余地更大，有更多时间处理车辆和行人及非机动车的交互。因此，常在高速路上行驶去往港区的卡车、一般时速在20公里以内且路线基本固定的环卫车以及行驶场景固定的园区小巴车，是运用自动驾驶技术的较好选择。

目前部分车企已开始探索实现上述应用场景，比如在嘉定的部分园区里已能见到自动驾驶小巴，在洋山深水港港区内已有自动驾驶的卡车。据介绍，探索“一高一低”两个自动驾驶应用场景的另一个重要原因，在于这两个应用场景对道路设施智慧化的要求相对不高。自动驾驶技术落地离不开对道路设施的智慧化改造，这种改造主要针对红绿灯。按照目前技术，单靠车载摄像头识别红绿灯信息有较高难度，本市划定的第一阶段开放测试道路对红绿灯等设施进行了智能化改造。高速公路一般没有红绿灯，而低速行驶车辆分析红绿灯信息时间更充裕。在这些场景中，车企可将更多时间精力放在车辆本身的改造和技术提升上。

自动驾驶示范应用场景越来越多

越来越多自动驾驶示范场景在本市逐步落地，不少项目有了阶段性成果。去年11月，上海国际汽车城、汽车·创新港、智能网联汽车产业技术联合创新中心和中国汽车创新孵化器联盟共同发布“星辰计划”，旨在通过政策补贴、研发空间、测试场地、商业落地及推广平台等全方位资源的整合，扶持汽车领域新技术与新模式的示范应用，推动多个未来汽车智能化、网联化、新能源化、共享化的使用场景更快实现商业落地。不久前，“星辰计划”历经近半年的项目筛选，交出首份答卷，智能代客泊车、园区无人物流配送、无人化自主充电等多个创业项目齐聚安亭的汽车·创新港，现场展示研发成果。“星辰计划”还将于6月推出第二期示范应用场景展示发布会，届时会有另一批智能驾驶创新项目团队围绕全新的主题场景进行展示。

以智能代客泊车为例，这一项目抓住了目前城市交通最后一公里的痛点，既为驾车者解决停车难题，节约时间，又能提升停车场和城市管理效率，增加停车位的利用率。产业化以后，驾车者到目的地后下车，在手机APP上按下停车指令，车辆就可自动开进停车场，并自己找到车位停好；取车时，只要在手机APP上发指令并付费，车辆就会自动开到面前。

不只是围绕智能驾驶的创新项目，越来越多企业正加入到推动自动驾驶技术发展的行列中来。5月下旬，上汽大众汽车有限公司、福特汽车（中国）有限公司等12家单位与上海智能网联汽车制造业创新中心达成战略合作，共同推动自动驾驶技术发展，推动相关标准规范的研究制定和验证。合作内容主要包括在示范区封闭测试区开展测试探索更多新兴技术落地、在智慧交通与大数据等方面建立合作关系、共同推进信息化基础设施建设、共同研讨智能网联汽车公开道路测试等最新政策法规和标准规范等。