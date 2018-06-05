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微软收购GitHub震惊业界：引发开发者信任问题

微软收购GitHub震惊业界：引发开发者信任问题
2018年06月05日 09:56 新浪科技
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　　相关消息：微软宣布75亿美元股票收购代码托管平台GitHub

　　新浪科技讯 北京时间6月5日上午消息，本周一，微软收购热门在线代码分享和协作平台GitHub的消息震惊了整个软件开发界。有的人认为很好，有的人认为令人恐惧。

　　担忧情绪主要来自开源社区历史上的一些冲突，他们会在网上自由发布和分享自己的作品，而微软则通过出售专有软件并保护自己的技术成为全球顶尖企业。2011年，微软高管还曾将开源称作“知识产权破坏者”，并认为他们违反了生意场上的“美国之道”。微软前CEO史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）更是将开源社区称作“癌症”。

　　在CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的领导下，微软把重点集中于云计算领域，并且建立了新的合作关系。但并非所有软件开发者都注意到这种变化，也并非所有人都信任该公司。

　　一位名叫加奎斯·马塞吉（Jacques Mattheij）的程序员写道：“微软向来都与开源社区和其他公司做对，滥用自己的地位。”此人甚至因此已经删除了GitHub帐号。

　　微软此次斥资75亿美元收购GitHub。为了缓解用户担忧，微软决定让GitHub继续独立发展，并且会通过一系列工具支持多种编程语言的开发，还能使之在多个操作系统上运行。事实上，很多希望GitHub成功的开发者也承认，这家创办10年的公司需要一根救命稻草。在该交易宣布之前，该公司寻找新CEO已经9年时间，而且尚未盈利。

　　不过，还是有人前往Twitter表达不安，并威胁称要换用其他产品。

　　GitHub联合创始人兼前CEO克里斯·万斯特拉斯（Chris Wanstrath）却安抚说，“人们有所怀疑是正常的。我几年前从没想过会发生这种交易。”他表示，微软过去几年的行动表明他们将支持开源社区的发展。

　　还有一些开发者也感到乐观。GitHub用户、云计算创业公司高管古勒莫·劳奇（Guilermo Rauch）表示，该交易是“开源社区最好的事情之一”。

　　纳德拉则在接受彭博电视台采访时表示，让GitHub接受微软是个很关键的元素。“我们必须赢得信任。”他说，“我们最近的行动应该安抚所有开发者，让他们知道微软的意图。”

　　在2000年代初开源软件开始流行时，微软是这种模式最大的反对者。但在鲍尔默任职后期，该公司的态度开始缓和。鲍尔默当时派遣重要副手出席2004年的Linux会议，后来还跟甲骨文达成协议，通过微软云计算服务提供该公司的Linux系统。

　　在纳德拉上任之后，该公司进一步加大对开源软件的兼容力度，并增加产品开发力度。纳德拉甚至在周一表示：“我们现在全力压住开源。”

　　但还是有很多开发者并不信任微软。GitHub的对手GitLab就试图利用这种不确定性，吸引很多开发者转移到该公司的平台。

　　不过，微软还是希望心存疑虑的开发者能给他们一次机会。即将出任GitHub的微软高管奈特·弗雷德曼（Nat Friedman）说；“我们希望开发者看我们的行动——包括我们最近的行动和过去几年的行动，我们跟开发者之间的合作，在开源社区采取的措施，以及我们今后采取的行动。我们认为我们给开源社区设置的开发者优先和独立原则都适合帮助GitHub继续增长，并继续赢得开发者的信任。”(鼎宏)

微软开源GitHub
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