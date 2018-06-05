手机进入OLED时代 LG显示：公司将继续生产LCD屏幕

新浪科技讯 北京时间6月5日上午消息，苹果将会在未来的iPhone上使用OLED屏幕，但是屏幕生产商LG显示（LG Display）依然认为LCD屏幕依然能够带来营收。

LG显示认为，虽然苹果和三星等公司都已经开始在自家手机上使用OLED屏幕，但是明年LG显示的营收中依然会有相当一部分来自于LCD屏幕的销售。LG显示研发总监Yoon Soo-young表示，大规模生产智能手机屏幕是非常困难的事情。

LG显示的强项是生产大尺寸OLED，例如电视屏幕，而他们的竞争对手三星则更擅长于生产小尺寸OLED，也就是智能手机所用的屏幕。三星目前已经锁定了所有高端iPhone屏幕的订单。LG显示的OLED项目从来没有给该公司带来过利润，OLED屏幕因显示颜色更明亮，形状更灵活，因而销售价格也更高。

Yoon表示：“我能听见价格降低的呼声。我们依然需要通过LCD获得盈利。OLED还需要大量的投资，我们需要通过LCD业务赚钱，从而支持OLED所需要的投资。”

LG目前已经获得了来自索尼、松下以及创维的OLED电视屏幕订单，而他们与苹果的商谈还没有取得任何进展。该公司预计，2020年OLED带来的营收将会占总营收的40%，剩下的60%来自LCD屏幕。(行云)