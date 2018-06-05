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高盛看好科技股：科技公司业绩扎实 没有泡沫

高盛看好科技股：科技公司业绩扎实 没有泡沫
2018年06月05日 08:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月5日早间消息，随着科技股的一路上涨，加之纳斯达克综合指数接近历史新高，关于科技股泡沫的论调也甚嚣尘上。但高盛却不认同这种观点。

　　科技股的市值的确很高，Facebook亚马逊苹果微软谷歌母公司Alphabet的合并市值达到3.8万亿美元，超过德国一年的GDP，甚至超过日本东证指数的整体市值。

　　但此次科技股上涨与以往有很大不同。

　　与1960年代的“漂亮50”（Nifty Fifty）和1990年代末的“.com泡沫”不同，最近的FAAMG科技股龙头更多地依赖扎实的利润，而非估值水平的提升。过去10年，这些股票的涨幅87%来自利润，只有13%来自估值提升。而市场中的其他股票的这两个比例分别为73%和27%。

　　因此，高盛认为，虽然科技股首次包揽市值排行榜前5位，但其市盈率却相对克制。作为科技股的龙头，所谓的FAAMG股票的平均市盈率为22.6倍，不到.com泡沫期间排名前5股票的一半。

　　科技股的主导地位还能持续多久？可以参考历史数据。金融股在1800至1850年代主导市场，之后60年因为美国铁路系统的扩张而被交通股主导。在蒸汽和煤炭开始促进制造业繁荣发展后，能源股在1970年代占据主导。

　　之后，伴随着电话和电脑的扩张，AT&T、IBM和微软的崛起提升了科技股的地位。但即便是在2000年的高峰期，该行业的市场份额也远未达到之前的主导板块的份额水平。

　　高盛认为，科技主导地位远未结束，因为零售和基础设施等传统行业都在被迫拥抱互联网，并升级各种设备。与此同时，人工智能等创新也会带来新的增长阶段。

　　高盛在报告中说：“这种‘滚雪球’效应类似于工业革命时期，一项技术可以引出另外一项技术，导致传统行业需要增加科技开支才能存活下来。”(鼎宏)

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