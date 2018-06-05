谁说今年WWDC没硬件新品 不是还发布了彩虹表带么？

新浪科技 郑峻发自美国硅谷

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每年的三大开发者大会，苹果WWDC通常是最晚召开，但却是最吸引流量的。在常规四大系统（iOS、macOS、watchOS和tvOS）之外，果粉们总是期待着One More Things，期盼着有新硬件发布。但这一次，没有更新MacBook，没有发布新iPad Pro，更没有传说中的iPhone SE 2。今年的WWDC是一次纯粹的软件发布会，是真正面向开发者的大会。这才是回归WWDC的初心。

尽管不忘初心这个词，已经被国内科技营销用到了泛滥；但做出好用的、出色的产品，从来都是科技公司的第一要事。首先是好用稳定，其次才是炫酷出色。

平心而论，今年的WWDC发布的新版软件并没有太多惊喜，而是从小处着手、从细微修补，着重于完善上一代产品的体验缺失。iOS 12的很多新功能要么在预期之内，比如iOS上的诸多应用覆盖到macOS，要么是竞争对手的升级改进，比如照片自动标签、手机使用管理和卡通形象都可以在Android手机上找到先行者。

不过，苹果用户如今对WWDC的最大期望，或许并不是各种炫酷全新功能发布高潮迭起，而是软件产品稳定好用。毕竟大家都理解，黑科技不是每年都有，革命颠覆也无法源源不断，稳定人性的体验才是用户每天相处面对的。

为什么这么说？因为过去两年，苹果的各种软硬件系统Bug实在是有点对不住苹果的金字招牌，也对不住乔布斯定下的追求完美的初心。毫不客气地说，iOS 11或许是用户吐槽最多的一代系统，对于以软件稳定流畅著称的苹果来说，这实在有点蒙羞。在面对iOS 11的诸多bug时，库克也是态度尴尬。

所以，看到WWDC上苹果自称“iOS 11用户满意度高达95%”的时候，微博和Twitter上都是“呵呵”，海内外一片尴尬而不失礼貌的微笑。据《华尔街日报》统计，自去年9月正式上线以来，iOS 11共有14次软件更新，解决了67个软件问题，比iOS 10增加了46%；而过去一年苹果的各种Bug问题超过了73个，较四年前的17个几乎翻了四倍。

这几年到底发生了什么？从2012年开始，苹果每年WWDC统一发布新版iOS和macOS系统，而之前macOS则是每两年升级一次。产品周期缩短，使得软件工程师没有足够的时间进行测试和Debug。另一方面，适配设备增加也增加了软件Debug的难度。现在苹果的在售设备已经达到了40款，比五年前多了10款。而现在iOS 12的支持设备上溯到2013年，甚至比iOS 11还要长久一年。

不过，最根本的问题或许还是企业文化上。2015年，Tumblr前CTO、Instapaper创始人曾经抨击苹果过于追求每年发布新系统的市场效果，而失去了追求产品尽善的完美主义，把营销优先置于产品优先之上。三年时间过去了，最核心系统iOS的bug不减反增，甚至出现了去年12月出现的iOS 11因为通知时间限定错误，导致iPhone大量闪退的低级错误。

尽管苹果市值高达9400亿美元，iPhone年销量高达2.23亿部，但在潮流不断变化的科技行业，苹果远远不能说是高枕无忧，尤其是在已经饱和的智能手机行业。IDC的数据显示，2017年全球智能手机市场首次出现增长停滞，同比仅增长0.5%，较2016年的2%增幅近一步放缓；去年第四季度，美国和中国这两大智能手机市场更双双出现了下滑。

实际上，在全球市值最高的五大科技公司当中，虽然苹果是市值和营收最高的，但也是竞争形势最严峻的。亚马逊、谷歌、微软、Facebook都在各自领域占据着不可撼动的绝对优势（分别是电商与云计算、搜索与移动平台、桌面平台与生产力、社交网络），只有苹果是仅近以少数市场份额成就了霸业。多年以来，iOS在全球智能手机市场的份额一直徘徊在15%左右，2017年仅有14.7%（IDC数据），与2014年相比基本持平。

虽然苹果主要靠卖硬件挣钱，软件系统大多是随机附送的，但软硬件一体的体验才是苹果产品的核心竞争力。即便过去两年苹果一直在努力推进产品与营收多元化，不断提升服务业务营收，近期更关注移动广告营收，但iPhone过去现在未来都会是苹果的不变基石。iOS生态系统是苹果的护城河，也是苹果的核心竞争力。

在WWDC开幕致词上，库克再次强调了这一优势——目前全球共有2000万苹果开发者。经营了十年的App Store每周都会迎来5亿用户。苹果平台累计为开发者带来了超过1000亿美元的营收。10多亿苹果设备用户是苹果拓展任何新领域的基石，虽然ARKit发布仅有一年，但苹果已然成为拥有上亿设备的全球最大AR平台。

多年以前乔布斯确定了苹果的商业模式——作出伟大的产品和服务，消费者自然愿意为这样的产品付出高价。在乔布斯离世之后，库克在他打下的平台基础上继续巩固、深耕、推进、扩张，成就了现在接近万亿美元的苹果霸业。但如果苹果不珍惜自己曾经追求完美的品牌形象，那么用户迟早会逐渐流失；iOS的大坝或许不会顿然倒塌，也会出现一个个蚁穴。

如果说看完今年的WWDC发布会，有什么期待的话，我希望9月份发布的正式版软件系统能够稳定与成熟，改变过去两年苹果新版系统粗枝大叶漏洞频出的形象。不求惊喜迭起，但求少Bug。