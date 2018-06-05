WWDC18开幕首日 苹果市值创历史新高

新浪科技讯 北京时间6月5日凌晨消息，本周一，苹果年度开发者大会WWDC开幕首日，该公司的股价创下历史新高。股价当日最大涨幅达1.7%，收于每股191.83美元，总市值超过9400亿美元。

苹果公司的股价在去年一年增长了24%。另外，世界上市值最高的三家上市公司的股价在本周一都创下了新高，包括亚马逊和微软在内。如今，这三家科技公司的总市值达到2.5万亿美元。

苹果开发者大会吸引了来自全球各地的开发者们，来倾听该公司讨论新发布的软件工具、功能、和新的操作系统。随着苹果公司将自己定义为一家软件和服务提供商而不是iPhone和Macs硬件制造商，WWDC在变得越来越重要。

今年苹果在WWDC上发布了许多新的软件功能和升级，包括新的移动操作系统iOS 12、与Adobe合作的新的增强现实工具ARkit、和对抗手机上瘾的新工具等。（小宝）