豪掷75亿美元拿下GitHub 微软已不是当年封闭的微软

这一次，从传言到实锤并没有让大家等上多久。

北京时间6月4日晚间，随着微软的一则公告，刚刚过完10岁的全球最大的社交编程及代码托管网站 GitHub正式卖身给微软。

让业界吃惊的是，这一次微软的慷慨。

按照上述公告，老牌科技公司微软最终以75亿美元的价格收购了GitHub，要知道GitHub在2015年时的最新估值只有20亿美元。

事实上，在微软正式宣布收购之前，市场一直预测微软收购GitHub的交易价值是 50 亿美元。而50亿美元相比此前 20 亿美元的估值已经要高上一倍多。

不过，上述大手笔收购也符合微软现任萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）的行事风格。

收购GitHub可以算是纳德拉坐上微软CEO位置4年来的第二大规模收购。而规模排名第一，那肯定得是两年前斥资262亿美元收购领英那场大动作。

除了收购金额巨大之外，业界普遍关注点在于，最终买下开源社区GitHub的竟然是曾经相当封闭的微软。

在这里不得不提的是，纳德拉的前任，也就是微软的第二任CEO史蒂夫·鲍尔默。鲍尔默此前一直反对将微软技术开源，他甚至将开源技术比喻为技术产权的癌症。

后来，因为微软推出的开源软件托管平台 CodePlex 被 GitHub 后来者居上，两家的关系一度也比较紧张。

但印度出生的“技术男”纳德拉出任微软的第三任CEO之后，微软开始表现出拥抱开源的姿态。

公开信息显示，纳德拉2014年上任后，微软宣布开始在 GitHub 上建立账户。也是这一年的10月，微软宣布了。NET 的开源。而今年的2018 年 Build 大会上，微软还与 Github 达成进一步的合作，将微软的智能云 Azure 的能力开放出来。

值得一提的是，曾经反对开源软件开发的微软，现在已经成了GitHub的最大贡献者之一。目前，微软在 GitHub上贡献了超过 1800 个存储库，连续三年保持第一。

而这背后，纳德拉正带领微软摆脱对Windows操作系统的完全依赖，转向更多内部的Linux开发，收购Github给微软提供了与更广泛的开发人员社区联系的平台。

“这个行业不推崇传统，只尊重创新。”纳德拉此前在清华大学讲坛强调了创新的作用，“当然，这不是要毁掉传统，而是说我们不能躺在昨天的成绩上。微软昔日的辉煌有目共睹，但我们清楚每一个成就的取得都是从创新出发的。当年盖茨创建微软的时候，我们的产品只有编程工具，如果我们只是遵循传统，就不会有今天微软如此广泛的产品与服务。”

事实上，微软当时任命纳德拉出任CEO的决定一度让业界大呼出人意料。由于迟迟未能找到史蒂夫·鲍尔默的接班人，许多人认为微软会寻找外部人士来执掌微软，而不是当时已经在微软工作了 22 年却依然十分低调的纳德拉。

但纳德拉上任之后就充分展现出自己与前任史蒂夫·鲍尔默以及前前任比尔·盖茨的不同。除了大刀阔斧地重组微软，纳德拉在企业合作上表现出更为开放的态度。

纳德拉上任之后，微软和长期竞争对手谷歌的关系趋于缓和。2015年，微软和谷歌同意终止两家公司之间关于智能手机和电子游戏系统的专利侵权纠纷，涉及两家美国和德国等地约20起诉讼。

此后，微软和亚马逊还史无前例地宣布达成合作，以更好地整合他们的语音助手“小娜”（Cortana）与Alexa。

对此，有业界评价纳德拉，让微软从一家与世界为敌到与世界为友的公司。

纳德拉接任微软CEO的时候，当时近40岁的微软已经略显疲态，如何让微软焕发青春是他上任后不得不面对的问题。

2015年纳德拉曾经立下誓言要带领这家老迈的科技先锋重塑自我，优先发展云计算业务。他当时的承诺是把云计算营收扩大为当时的3倍，到2018年实现200亿美元的年化营收。

如今，纳德拉不仅提前兑现了2018年实现云计算业务200亿美元年化营收的承诺，云计算带来的业绩提升还助推微软市值不断攀升。

北京时间5月30日，微软的市值成功反超谷歌母公司Alphabet，截至美国当地时间周二收盘，微软市值达到7490亿美元，Alphabet的市值为7390亿美元。这也意味着，以上述市值计算，微软已经成为全球市值第三高的公司，仅次于苹果和亚马逊。