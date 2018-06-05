Apple TV升级 杜比全景声+4K的流媒体视频体验

新浪手机讯 6月5日凌晨消息，Apple TV在本届WWDC上得到了升级，虽然大部分用户都不能体会到其升级的作用，但是作为功能指导还是有些意义的。

首先是数据上的分享，去年苹果Apple TV的用户增长达到了50%；目前电视应用程序中有100个视频频道，一些有线电视公司正在与Apple TV合作。

硬件上虽然没有更新，但是在片源规格上的提升是发布会强调的。譬如4K分辨率级别的视频；并且支持Atmos音效。会上强调Apple TV是目前唯一兼具杜比视觉和杜比全景声认证的流媒体播放器。iTunes将会在”今年秋季“带来更多是适配的影片。

另外对用户来说还有个实际实惠：之前购买的影片可以免费升级到到HDR版本。

苹果同时公布了内容扩展的新成绩，例如在法国跟视频和电视台合作，让用户通过Apple TV看到更多内容名——苹果一直没有做电视机产品（虽然之前传说了很久—），现在看他们想用成本更低效果更直接的办法：一个盒子接管用户客厅的大屏幕，控制内容生态。并且这个盒子还能用iPhone控制，跟其他产品或服务（比如Apple Music）产生交集。

北京时间6月5日凌晨0：30，苹果WWDC2018的各种谜题正式揭晓。锁定新浪科技专题，我们将在PC，wap，新浪新闻App，微博等多个平台为您带来大会全程直播，除了全程中文同传，还有@搜狗知音 提供技术支持实时中文字幕，以及图文直播让您明明白白看懂大会全程，前方记者连线了解当地一手资讯，专业嘉宾讲解更透彻地了解大会信息，到时候我们不见不散！