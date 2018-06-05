Animoji升级 可录制自己卡通形象/还能用于视频通话

新浪手机讯 6月5日凌晨消息，去年苹果在iPhone X上加入了3D结构光的Face ID并且为这些硬件推出Animoji动态表情。在iOS 12上，这一功能得到了升级版——Memoji。

硬件层面上，苹果在原有面部数据基础上增加了对舌头数据的扫描，也就是说今后的表情中，口型表现会更为具体和真实。

更为有意思的是，这次苹果上线了Memoji。顾名思义，这是一个通过扫描来建立自己的卡通形象，并且用自己的卡通形象录制Animoji的过程。这个功能我们在上半年三星的S9发布会上见过。不过两者扫描在硬件原理上并不相同，三星是通过2D画面建立3D模拟图片，而苹果则是直接检测3D图形。所以做种呈现细节可能也有所不同。

此外Memoji的功能被用到了FaceTime群聊上，在这个界面里，你能用自己的卡通形象替代自己。库克亲自用自己的卡通形象演示，他开玩笑说以后每周开会都用这个就好了。

说到FaceTime，从iPhone 4发布上线至今，如今苹果终于支持了这一应用的群聊——更新后最多32人同时聊天。界面有点像一副照片墙，当群聊中的一个人说话的时候，他的照片会自动变大。典型的苹果式优化：功能别人也有，但我的细节体验更好。

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