iOS 12新增众多AR功能 推AR应用工具平台ARKit 2.0

新浪科技讯 北京时间6月5日凌晨消息，2018苹果WWDC全球开发者大会今日举行。苹果在大会上发布了iOS 12，新增USDZ的文档格式、AR测量工具、ARKit 2.0等。

苹果副总裁Craig Federigh介绍称，支持iOS 11的所有产品都支持iOS 12，苹果正在专注于提高旧设备的性能，iOS 12之下，App打开速度将提高40%，键盘速度提高50%，在老设备上打开相机速度提高了70%。

iOS 12上，苹果推出了新的文档格式USDZ，Adobe、Autodesk、Sketchfab、ptc、Quixel等公司都将支持。

此外，iOS 12上也新增了很多AR相关的功能。比如AR测量工具：测量，可使用手机在AR场景下实现测量；苹果用于开发AR应用的工具平台ARKit也得到了更新，推出了ARKit 2.0。

AR还增加了多人互动功能，现场演示AR玩乐高游戏的场景，除了积木本身，还能探索乐高积木世界中的故事，甚至乐高小人都是动态的。

AR的功能还可以应用在很多场景之中，比如新闻应用，可以在网页中实现图片的AR显示。

此次新增的AR功能非常酷，但不知道苹果会如何处理所有这些App和网站的隐私问题，毕竟相机在不断跟踪用户的脸部和周围环境。

北京时间6月5日凌晨0：30，苹果WWDC2018的各种谜题正式揭晓。锁定新浪科技专题，我们将在PC，wap，新浪新闻App，微博等多个平台为您带来大会全程直播，除了全程中文同传，还有@搜狗知音 提供技术支持实时中文字幕，以及图文直播让您明明白白看懂大会全程，前方记者连线了解当地一手资讯，专业嘉宾讲解更透彻地了解大会信息，到时候我们不见不散！