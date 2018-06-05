iOS 12中Siri戏份更多 加入了苹果版本“闪念胶囊”

新浪手机讯 6月5日凌晨消息，如预期一般，此次iOS在WWDC上亮相。在这一系统更新中，照片的搜索和安全等功能都得到了增强；另外Siri变得更为智能和便捷，譬如增加了自己的“闪念胶囊”。

首先是照片的搜索功能，虽然此前苹果就做到了照片的自动标签分类，但是这一次分类变得更为细致和人性化。譬如照片会提供“为你”标签，提供精选照片效果建议。另外还会建议你某类照片要不要发送给某人。

Siri这次的更新比较多，苹果在会上承认在此前这一功能的启动频率偏低，希望新的更新能促进人们更高频率的用到它。比如苹果自己的“闪念胶囊”，这个应用的名字是Suggestion，它可以把你的语音转化成提醒添加到锁屏上。

此外Siri还配合一款宏定义的快捷应用出现，你可以编辑一系列顺序操作，并用语音一步来完成它。

当然它同样和照片功能一样变的更智能，每天你都在某地买呗咖啡，之后它就学会每天早上提醒你改买咖啡了，或者提醒你在自己奶奶生日这天打电话给她。

北京时间6月5日凌晨0：30，苹果WWDC2018的各种谜题正式揭晓。锁定新浪科技专题，我们将在PC，wap，新浪新闻App，微博等多个平台为您带来大会全程直播，除了全程中文同传，还有@搜狗知音 提供技术支持实时中文字幕，以及图文直播让您明明白白看懂大会全程，前方记者连线了解当地一手资讯，专业嘉宾讲解更透彻地了解大会信息，到时候我们不见不散！