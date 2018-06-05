电动车成“马路杀手” 下月起违规电动车全面禁售

下月起违规电动车全面禁售

昨日，十里河附近一家电动自行车店，一名顾客正在挑选电动车。新京报记者 王贵彬 摄

昨日，十里河附近一家电动自行车店，“轻摩化”电动车摆在显眼位置。新京报记者 王贵彬 摄

新京报讯 （记者戴轩 裴剑飞）近日，市工商局会同市质监局、市公安交管局、市公安消防局联合约谈北京大中型电动车经销商及部分销售门店代表。记者了解到，北京将全面清理违规电动车，规范上路行驶。

工商部门提醒，如近期有购买计划，应购买符合现行国标或新国标的合格车，不要购买超标电动自行车、电动三轮、四轮车和老年代步车。

销售门店不得改装电池

近日，北京市工商局会同质监、公安、消防部门，对北京大中型电动车经销商等进行约谈。据介绍，目前，北京的电动车经营商户已超过1000家。约有400万辆电动车在北京大街小巷穿行，其中不少是形似摩托车的超标车。

市工商局表示，5月中旬开始，工商部门在全市范围启动专项治理行动，对违规销售电动车行为进行全面治理。本月底前，工商部门将对电动车经营商户全面开展行政指导，逐一入户进行政策法规宣传，提醒经营者主动采取措施，立即停止销售违规电动车。7月起，对仍在违规销售电动车的商户，工商部门将依法严厉查处，情节严重的将被吊销营业执照。

工商部门表示，准许销售的车型是符合国家标准的电动自行车，经销商进货前须查验生产企业的资质文件及质量检测报告。现场多家经销商表示，半个月来，已陆续下架不合格电动自行车，并就新国标提前与生产厂家接洽，确保货源供应。

市公安消防局对销售场所消防安全进行了提示。市公安消防局相关负责人介绍，电动自行车自身故障、私自改装、增大电池负荷等是引发火灾的常见原因。因此，市公安消防局提醒，销售门店应杜绝代客充电、电池改装、整车改装等业务。

由许可证制转为3C认证

“没有脚踏骑行功能的不能叫电动自行车。”在约谈现场，市质监局相关负责人再次对电动自行车新国标修订及新旧国标过渡期内标准执行情况进行说明。

此外，按照国家有关政策，电动自行车产品将由生产许可证制度转为强制性认证制度，也就是3C认证。实行3C认证，意味着企业生产的所有型号产品都必须由认证机构进行审核，符合要求方能上市销售。

工商部门提醒，如近期有购买电动自行车的计划，应购买符合现行国标或新国标的合格车，不要购买超标电动自行车、电动三轮或四轮车、老年代步车。购买后不要听信商家对限速设备进行改装：“商家的做法是将潜在责任推给了消费者，一旦出现危险后果不堪设想。”

根据新国标，电动自行车最高车速为25公里，最大整车质量55公斤。新国标将于2019年4月15日起实施，2018年5月15日至2019年4月14日为过渡期。过渡期内鼓励按新国标生产、销售产品。正式实施后不符合标准的产品将禁止生产、销售、进口。

■ 探访

商家推销“超标车” 称可多给一些优惠

北京下达超标电动车“禁售令”，电动车市场反应如何？

昨日，记者从多家电动自行车销售门店了解到，商家已陆续接到通知，下月起一些大型电动车将不能售卖。记者发现，禁售前夕，部分电动车商家在推销“超标车”时，表示可以多给一些优惠。

昨日下午，新京报记者探访了十里河附近多家电动自行车销售店，发现这些门店的显眼位置摆放了不少外形酷似摩托车的电动车。

一名电动车销售门店的店主告诉记者，他们店里卖得最好的是一款3000元左右的电动车。据他介绍，这款车整车重量70公斤左右（包含电池），实际时速可轻松超过30公里，“我们这儿的车基本上都可以开到三十，这几款价格贵一些的时速开到四五十公里也不成问题。”该店主说。

根据新国标相关规定，其所售卖的这些车辆都属于“超标电动车”。

在另一家电动自行车销售门店，一位顾客正在向商家询问几款“超标电动车”的性能和售价。

这些车辆的外形与摩托车类似，推起来感觉重量不轻，同样也没有可供骑行的脚踏板。

当记者表示自己也有购买意向时，店主表示，如果看上了这样的大型电动车一定要尽快“下手”，否则下个月就不能上牌照了。他向记者坦言，自己也想在禁售前再赚上一些，如果这段时间想买车的话，可以多给一些优惠。

除即将生效的“禁售令”外，“超标电动车”的上路规定也将调整。北京市第十五届人大常委会日前对《北京市非机动车管理条例（草案）》（以下简称“《草案》二审稿”）进行了二审。

根据《草案》二审稿，北京拟立法要求电动自行车在区级公安机关交通管理部门进行登记，并在取得北京市电动自行车行驶证、号牌后方可上路行驶。此外，《草案》二审稿拟对符合国家标准的电动自行车实行产品销售目录制度。未纳入产品目录的电动自行车，不得在北京市销售和登记上牌。

买到超标电动车怎么办？《草案》二审稿规定，电动自行车的销售者应当向购买人承诺其销售的电动自行车符合国家标准；因不符合国家标准不能办理登记的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求销售者履行更换、修理等义务。

■ 数据

一年事故3.1万余起 电动车成“马路杀手”

“轻摩化”超标电动车体积大、速度快，存在不小的安全隐患。北京市交管部门统计数据显示，仅2015年一年，北京就发生涉及电动二轮车事故3.1万余起，死亡113人，伤2.1万余人。超标电动车已然成为潜在的“马路杀手”，严重威胁交通安全。

公安部门介绍，车速过快，一旦遇到紧急情况，骑行人做出相应避险动作的时间很短，刹车距离也会相应变长，很容易发生碰撞，甚至出现侧滑摔倒等失控现象。整车重量过重，碰撞时冲击力也更大。

工商部门提醒，消费者购买电动自行车后，不要听信商家对其限速设备进行改装：“商家的做法是将潜在责任推给了消费者，一旦出现危险后果不堪设想。”

去年全年，工商部门共发现不合格电动自行车充电器13组，发现不合格电动自行车174个型号，已对销售不合格商品的经营者进行立案查处，并在北京市企业信用信息网予以公布。