西安摇号门跟踪：矩阵科技涉嫌犯罪摇号软件遭禁用

每经记者 沙一舟 每经编辑 任芷霓

▲“南长安街壹号”摇号现场 CFP图

西安“南长安街壹号”房产项目部分摇号购房者信息登记表一事又有了新进展。

6月2日，西安市长安区调查组发布了《关于网传“南长安街壹号项目部分摇号购房者信息登记表”调查处理情况的通报》，直指两家相关公司——西安天磊置业有限公司（以下简称西安天磊置业）和武汉矩阵科技有限公司（以下简称矩阵科技）。上述两家公司在4月29日公开摇号销售“南长安街壹号”项目过程中，涉嫌破坏计算机信息系统犯罪。

6月3日，为“南长安街壹号”房产项目提供摇号系统的矩阵科技，其开发的摇号软件遭到西安市住房保障和房屋管理局（以下简称西安房管局）的禁用。

摇号软件遭禁用

西安“摇号门”一事最近有了新进展，为“南长安街壹号”房产项目提供摇号系统的矩阵科技，其开发的摇号软件遭到西安房管局的禁用。

6月3日，西安房管局发布的一则《关于暂停融创中国西安公司业务办理等事项的通告》中明确指出：“禁止各房地产开发企业、公证机构在组织公证摇号销售商品住房时使用武汉矩阵科技有限公司开发的摇号软件。”

《每日经济新闻》记者查询发现，与摇号软件息息相关的是“矩阵电子开盘系统”。该系统为矩阵科技的软件著作权之一，登记批准时间为2014年1月。此外，矩阵科技还有两项软件著作权，分别是：矩阵客户会管理系统、矩阵CMS内容管理系统。

实际上，今年3月30日，西安房管局就发布了《关于进一步加强商品住房销售管理的通知》指出“意向购房人数多于可售房源的，应采取公证摇号方式公开销售”。西安也成为继上海、南京、长沙、杭州等城市之后第六个正式出台摇号卖房措施的城市。

当摇号措施实施后，如何公平摇号亦成为购房者关心的问题之一。

“摇号主要有手动摇号和电子摇号。电子摇号可能会产生人为操纵行为，比如通过操作系统来达到对方想安排的抽中者；或者主持人提前排练，主持人心里默数到几秒叫停，再给想安排的那部分人。但是手动摇号就不行，旁边坐的都是公证处的公证人员，很多开发商还进行网络视频直播，以此减少甚至避免暗箱操作。”一位不愿具名的房地产行业人士向《每日经济新闻》记者表示。

关联公司客户不乏知名房企

那么，为此次“摇号门”提供摇号系统的这家公司又是怎样的存在？

《每日经济新闻》记者通过Wind查询发现，成立于2003年1月的武汉矩阵注册资本达500万元，是一家软件信息技术服务类公司，主要经营范围为电子产品、计算软件，计算机网络技术开发及应用，计算机软件开发及应用等。

公司股东名单中共有6位自然人，控股额度依次为杜英杰（32.5%）、成厚亮（20%）、朱成（16.5%）、张祥华（15%）、胡苏（8%）、李震波（8%）。其中，朱成是该公司的法定代表人。

记者梳理发现，上述6名自然人除投资矩阵科技外，投资的其余公司大多亦属于软件信息技术服务类行业。

这6名自然人中，有4名（张祥华、成厚亮、朱成、胡苏）又共同控股另一家公司，名为武汉矩阵互动科技有限公司（以下简称矩阵互动科技）。该公司则为一家集品牌互动广告和网络全程营销的整合运营服务商，且隶属于矩阵科技。

记者还了解到，关联公司矩阵互动科技客户群体以地产行业为主，其中不乏全国知名地产开发商，而且布局城市广泛。

Wind显示，虽然矩阵互动科技起源于武汉，但在深圳、成都、西安、厦门、昆明均有设分部，客户群遍布全国33个城市。值得一提的是，除融创之外，矩阵互动科技还服务于万科、万达、保利、金地、华润等知名地产商。

6月3日、4日，记者多次致电矩阵科技询问目前公司相关情况，截至发稿，对方电话仍未接通。