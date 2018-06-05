反垄断审查三巨头 中国存储需警惕“逆周期”扩张

本报记者 陈宝亮 北京报道

导读

需要指出的是，美国司法部对DRAM价格垄断的罚款为销售收入的20%；而相比之下，国内近年来对诸如浙江保险等价格垄断案件处罚比例仅为销售收入的1%。

因持续涨价被终端厂商投诉、历经发改委两次约谈之后，针对韩国三星、海力士，美国美光科技三大存储芯片巨头的反垄断调查终于启动。

2018年5月31日，中国反垄断机构派出多个工作小组，分别对三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的办公室展开“突袭调查”和现场取证，标志着中国反垄断机构正式对三家企业展开立案调查。目前，三星已经公开回应称“正在协助调查”。

三星、海力士、美光是全球三大存储芯片巨头，在DRAM、NAND两大产品线中占据全球绝大多数市场份额。2016，因行业技术更迭、企业生产线换代，全球存储芯片市场出现近年来罕见的供不应求，并于2016年Q3全面进入涨价通道。其后涨价带来的成本压力传递至手机、固态硬盘、内存条等消费级产品。

时至今日，多位业内人士告诉21世纪经济报道记者，“几大巨头产能都已经能满足市场，供求已经平衡，甚至供过于求。涨价幅度虽然比以前小了，但价格却降不下来。”至今，涨价周期已持续两年。

2017年12月，因终端企业持续投诉，发改委关注到“DRAM行业价格的飙升”，发改委约谈三星，并表示将会更多关注由行业“价格操纵”行为引发的问题。2018年两会之后，发改委、商务部、工商总局的反垄断部门合并到新成立的市场监督总局反垄断局。5月份，反垄断部门就持续涨价问题约谈美光。

根据海关数据，2017年中国进口存储器889.21亿美元，同比2016年的637.14亿美元增长了39.56%。存储产品的持续涨价给中国产业造成了高成本负荷。

目前，三星已经公开回应称“正在协助调查”。

涨价改变行业格局

2017年，全球DRAM、NAND市场分别增长74%、46%，达到722亿美元、538亿美元，三星、海力士、美光三巨头成为最大的受益者。根据IHS Markit此前发布数据，在DRAM市场，三星、海力士、美光市场份额分别为44.5%、27.9%、22.9%，三家合计占比95.3%；在NAND市场，三星、海力士、美光市场份额分别为39%、10.5%、11.3%，合计60.8%。

因存储市场暴涨，全球半导体排名发生较大变化。2017年，三星半导体业务收入暴涨50%，以超过600亿美元的收入首次超越Intel登上全球第一的宝座。与此同时，海力士、美光也水涨船高，分别从第四名、第六名跃居第三、第四名。根据Gartner数据，海力士、美光收入分别增长了79%、78%。

2016年Q1-2018年Q1的涨价区间中，三星存储芯片业务收入从79.4万亿韩元增至173.3万亿韩元，增长118%；海力士收入从3.65万亿韩元增至8.72万亿韩元，增幅139%；而美光收入则从29.3亿美元增至73.5亿美元，增长151%。

同期，三星股价从2016年初的2.5万韩元增至如今的5万韩元，海力士则从3万韩元涨至9万韩元，美光每股股价则从14美元飙升至58美元，涨幅314%。

值得一提的是，在存储芯片疯狂涨价期间，美国一家律所开始就这一现象展开调查。在中国反垄断部门约谈、调查三巨头期间，美国律所Hagens Berman于2018年4月27日在美国加州北部地区法院向美光、三星、海力士发起反垄断集体诉讼。

该律所称调查显示，DRAM制造商协商同意通过限制DRAM的供应来提高DRAM的价格。2017年，DRAM每比特价格上涨47%，是30年来最大涨幅，其中4GB DRAM产品价格上涨了130%。早在2006年，Hagens Berman就曾经代理过类似DRAM反垄断诉讼，并为其代理人赢得了3亿美元和解费用。

在1999-2002年的全球互联网危机期间，三星、海力士、英飞凌、尔必达、美光5家DRAM企业曾达成价格协议，控制全球DRAM市场价格。当时，美国Dell、HP、苹果、IBM等计算机公司直接承受涨价带来的成本压力。2002年，美国司法部开始起诉上述公司，并于2005-2006年间做出总计7.29亿美元的违法处罚以及垄断收入罚款。

“逆周期”杀手锏

而今天，中国企业因存储芯片涨价受到的影响远超美国当年的电脑企业。2017年，国内所有旗舰手机普遍涨价200-300元，而内存条在2017年涨价幅度高达300%-400%。

财报显示，2017财年，美光在中国收入103亿美元，占其总收入51%。海力士2017年在中国收入10万亿韩元，占其总收入33.5%。同时，三星在中国收入31.6万亿韩元，占其总收入23.3%。其中，三星中国半导体、上海三星半导体两大公司2017年收入总计28.7万亿韩元，约253.9亿美元。

2017年，受益于存储芯片涨价，韩国向中国大陆出口机电类产品总额达到738亿美元，同比增长了24.7%。

不过，相比于现阶段中国电子制造业承受的涨价压力，更值得关注的是接下来的中国存储产业面临的全球竞争。

在上世纪90年代，日本存储芯片曾经占据全球50%的市场份额。但是，三星通过三次“逆势扩张”成功将日本企业赶下神坛。80年代中期、90年代末，三星总是在DRAM市场下滑期间增加投资、扩充产能，不断压低行业价格、蚕食日本企业的市场份额。2008年金融危机期间，DRAM颗粒价格跌幅超过80%，而此时三星却将2007年总利润的118%用于DRAM扩产，加剧价格下跌造成行业亏损，这直接加速了日后尔必达的破产，并奠定了三星的霸主地位。

2015、2016年间，三星在半导体业务投入资金分别为14.7万亿、13.1万亿韩元，占总Capex比均超过50%。而2017年，三星半导体业务资本支出飙升至27.3万亿韩元，约242亿美元。财报显示，相比于2016年Q1，三星半导体在2018年Q1的产能提升了339%。

目前，已经有多家分析机构预测DARM、NAND市场将供过于求。而此时，海力士预计2018年资本开支115亿美元。虽然三星并未公布2018年资本计划，但其Q1资本开支仍然保持上涨趋势。

形势与此前三星的几次逆势扩张相似。这对中国的NAND、DRAM产业而言并不乐观，这意味着，当中国两座DRAM、一座NAND工厂在进入规模量产阶段之后，将直接面临严酷的价格竞争。显然，在2017年赚足了涨价利润的国际巨头，对价格战的承受能力远超中国企业。

而除了价格战之外，中国企业还可能面临诉讼战、供应控制等等竞争手段，据知情人士透露，美光科技已经与半导体设备商达成排他性协议，限制向福建晋华供应半导体设备。

日前，手机中国联盟秘书长老杳发文呼吁：“作为全球最大的电子产品制造基地，中国需要更强有力的市场监督机构保证公平、公正的市场竞争秩序。”

根据财报统计，2016、2017年，三家公司在中国与半导体相关业务收入总计分别达到321亿美元、446.8亿美元。

根据《反垄断法》、《反价格垄断规定》，经营者存在价格垄断行为的，按照《反垄断法》第四十六、第四十七、第四十九条进行处罚，处以上一年度销售额1%-10%的罚款，且需要考虑违法行为的持续时间。以此计算，如果裁定三大巨头存在价格垄断行为，那么罚款额或许在4.4亿美元-44亿美元、8亿美元-80亿美元之间。

需要指出，美国司法部对DRAM价格垄断的罚款为销售收入的20%，而相比之下，国内近年来诸如浙江保险、吉林水泥等价格垄断案件中，处罚比例仅为销售收入的1%。

对于毛利率高达60%的存储芯片产业，1%的处罚相比于垄断行为带来的利润，微不足道。