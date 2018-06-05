WWDC2018正式开始 库克称开发者收益超1000亿美元

新浪手机讯 6月5日凌晨消息，WWDC2018苹果开发者大会正式开始，在会议开始阶段库克表示：“下个月就是App Store十周岁生日了”。

会议开始，库克介绍了关于本次开发者大会和软件生态的一些数据。比如本次大会有来自77个国家共计，2000万开发者；App Store每周有5亿的访问者，开发者从App Store累积赚得了超过1000亿美元。

当然还有发展方面的情况，比如目前主推的Swift已经编写了35万个应用程序。而说到升级比例，吊打安卓也是老项目；譬如苹果仅用7周就有一半用户升级了iOS11，并且iOS 11满意度达95%。

北京时间6月5日凌晨0：30，苹果WWDC2018的各种谜题正式揭晓。锁定新浪科技专题，我们将在PC，wap，新浪新闻App，微博等多个平台为您带来大会全程直播，除了全程中文同传，还有@搜狗知音 提供技术支持实时中文字幕，以及图文直播让您明明白白看懂大会全程，前方记者连线了解当地一手资讯，专业嘉宾讲解更透彻地了解大会信息，到时候我们不见不散！