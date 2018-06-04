贝恩集团表示将协助东芝存储公司完成大手笔收购

新浪科技讯 北京时间6月4日消息 据路透社报道，早前出资180亿美元收购东芝存储公司的贝恩财团周一表示，公司计划支持东芝存储在芯片行业的并购行动，包括进行一些大手笔交易。

这家全球第二大NAND芯片制造商预计会有大量的资金需求和现金流出，部分原因是半导体行业的资本成本较高，另一方面也是因为它必须让贝恩联盟的许多成员满意。

东芝存储公司总裁Yasuo Naruke表示，美国私募股权公司和东芝存储公司将对收购方式和采用何种技术进行商讨。他指出，长远来看，应该采用有利于研发下一代存储芯片的技术。

日本贝恩财团的负责人Yuji Sugimoto在上周完成该项交易后举行的新闻发布会上表示：“我相信，以贝恩资本的融资能力，可以使东芝存储公司完成大规模的并购交易。”

因为智能手机功能越来越强大，再加上人工智能和自动驾驶的兴起，所以越来越多的数据需要存储，因而对存储芯片的需求也大涨，导致芯片行业出现了许多并购交易。

去年9月，在收购东芝公司芯片业务这场耗时长、竞争激烈的争夺战中，贝恩财团笑到最后取得胜利。

根据协议，东芝存储持有约40％的公司股份。 其他贝恩联盟的成员包括苹果公司，韩国芯片制造商SK海力士，戴尔科技，希捷科技，金士顿科技和Hoya Corp。

公司的新主人计划将该项业务3年内上市。

根据研究公司TrendForce的统计数据，东芝存储在1-3月的季度中，NAND的市场占有率为19.3％，位列全球第二，第一名则是其竞争对手三星电子有限公司，市场占有率为37％。

Naruke说：“与强大的竞争对手相比，我们在产量和产能方面都是落后的。”他同时补充道，公司在投资三维NAND芯片的时间上已经迟了一步。

三维NAND芯片具有堆叠式的单元结构，使其拥有比传统芯片更多的存储容量。(风轻)