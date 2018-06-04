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TCL集团拟发行20亿元债券 其中8亿元偿还债务

TCL集团拟发行20亿元债券 其中8亿元偿还债务
2018年06月04日 17:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月4日下午消息，TCL集团（000100.SZ）发布公告，称将仅面向合格投资者发行不超过20亿元的债券，其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权，剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。

　　对于资金使用情况，TCL集团称拟将本期债券8亿元募集资金用于偿还债务，其中偿还广发银行总计1亿元、中国进出口银行6亿元、中国农业银行1亿元，总计8亿元。剩余募集资金将用于补充流动资金，以满足日常生产经营需求，优化资本结构，降低经营风险。

　　具体债务范围如下表所示：

　　根据公告，TCL集团已于2017年3月7日获得中国证券监督管理委员会证监许[2017]276 号批复核准，面向合格投资者公开发行面值不超过80亿元（含80亿元）的公司债券，发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为本次债券第三期发行，本期债券名称为 TCL 集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为18TCL01，债券代码为112717。

　　公告还称，本次债券为5年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

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