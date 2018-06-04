路透：小米据悉筹集30亿美元寻求CDR上市计划

新浪科技讯 北京时间6月4日下午消息，知情人士在周一透露，中国智能手机制造商小米计划通过在中国大陆出售其股份来筹集100亿美元IPO的30%资金，同时在香港发行剩余股份。

公司此前预计通过单独在香港上市筹集约100亿美元资金，如此规模IPO将成为近四年来全球最大的上市规模。

该知情人士表示，小米很可能会成为第一批于海外上市之科技公司又在中国通过所谓的发行中国存托凭证（CDR）以实现二次上市的公司。该CDR部分可能会占到总融资规模的30%。

三名知情人士表示，小米希望得到香港证券交易所的批准已在本月末在该亚洲金融中心上市，因而公司修改了之前的上市方案。公司打算同时于七月初或中旬在香港和中国大陆上市。

上个月小米已在香港提交招股说明书。

公司拒绝对其上市计划做进一步评论。因为交易细节仍处于保密阶段，以上知情人士拒绝透露身份。

他们还透露，小米打算在同一天为在香港和中国大陆发行的股票定价。中国的存托凭证发行草案将于6月3日公开以征询意见。

通过发行存托凭证以在中国上市可以允许中国公司在海外注册并上市，然后另在国内市场上出售股份。采取如此发行方式的公司还包括在美国上市的阿里巴巴和京东。

知情人士透露，中信证券正在主导小米的CDR发行。中信没有立即予以置评。

另外，里昂证券、高盛和摩根史丹利是公司在香港上市的联合保荐人。(小白)