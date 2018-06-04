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研究机构：一季度全球OLED电视出货量同比大增115.8%

研究机构：一季度全球OLED电视出货量同比大增115.8%
2018年06月04日 16:07 TechWeb
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　　【TechWeb报道】6月4日消息，据国外媒体报道，目前智能手机都在纷纷转向OLED屏幕，尺寸更大的电视也在采用OLED屏幕，研究机构发布的报告就显示，今年一季度全球OLED电视的出货量同比大增115.8%。

　　这一消息来自市场研究机构IHS Markit，其不久前发布了一季度全球电视出货量状况的报告。

　　IHS Markit的报告显示，今年一季度全球电视出货量为5060万台，同比增长了7.9%。

　　在一季度的电视出货量中，液晶电视仍牢牢占据主导地位，其在一季度的出货量为5010万台，占到了全部出货量的99%，出货量与去年同期相比增长了7.5%。

　　虽然一季度液晶电视的出货量同比增长了7.5%，但IHS Markit的报告显示，在整个2017年，液晶电视的出货量是同比下降了3.6%，今年一季度的出货量增加，则是得益于液晶面板价格在去年年底和今年年初下跌，即将开始的世界杯也导致新兴市场，尤其是拉丁美洲对电视需求的增加，带动了液晶电视出货量的增加。

　　同液晶电视相比，OLED电视在今年一季度的出货量虽处于劣势，但其增幅异常明显，从IHS Markit的报告来看，OLED电视今年一季度的出货量约为47万台，同比增长115.8%。（辣椒客）

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