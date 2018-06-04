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SpaceX成功发射商业通讯卫星 将为亚太提供数据服务

SpaceX成功发射商业通讯卫星 将为亚太提供数据服务
2018年06月04日 15:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月2日下午消息，SpaceX再一次使用之前发射过的火箭成功发射了一颗卫星。今日美国东部时间上午12点45份，搭载了SES-12商业通讯卫星的两节猎鹰9号火箭从佛罗里达卡纳维尔角空军基地成功发射。

　　该火箭的一级火箭此前已经执行过一次发射任务——去年9月份，该枚一级火箭发射了美国空军的X-37B空中飞机。之后，该枚一级火箭在返回地球时准确着陆，但直到今天才被再次使用。

　　到目前为止，SpaceX已经使用回收的猎鹰9号一级火箭13次，并且成功回收一级火箭超过20多次。这些活动是SpaceX努力开发完全且快速可回收火箭和航天器的一部分——根据公司创始人和首席执行官埃隆·马斯克的说法，这项技术以大幅减少航天飞行成本打开探索太阳系的大门。

　　并且马斯克和SpaceX的目标是在短期和长期大量使用回收火箭。比如，最近亮相的“Block 5”猎鹰9号的一级火箭可以重复飞行10多次，多翻新一下的话甚至可以重复飞行100多次，马斯克说。

　　此外，SpaceX还曾数次尝试回收猎鹰9号的前端锥形体，如果成功的话这些价值600万美元的设备就可以被重复使用。但目前为止，那艘用来回收前端锥形体的船只还为成功过。马斯克之前还表示，想要重复使用猎鹰9号的二级火箭，但是公司目前为止还没有在轨道发射期间尝试回收上级火箭。

　　SpaceX发射的或开发的其他航天设备也是可回收的。比如，之前，公司曾成功发射过一枚回收的龙飞船，以及今年2月份在一次大型发射期间，猎鹰重型上的核心推进器中三枚猎鹰9号一级火箭中的两枚成功回收。

　　还有SpaceX正在开开发的用来把人类送到火星上去、发射卫星、清理太空垃圾并在地上高度运载乘客的大型双子火箭飞船——BFR——也是可以重复使用的。

　　在今天的发射过程中，猎鹰9号成功地把SES-12送进了对地静止轨道。该卫星的运营商卢森堡的SES公司称，该卫星将为亚太地区的数百万用户提供数据和视频服务。

　　SES是SpaceX的第一个委托其使用回收的猎鹰9号火箭发射卫星的客户。2017年3月30日发射的SES-10卫星，使用的也是回收的猎鹰9号一级火箭。（小白）

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