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三星继承人李在镕周日访问香港 引发重组猜想

三星继承人李在镕周日访问香港 引发重组猜想
2018年06月04日 13:47 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月4日下午消息，三星继承人李在镕周日访问香港，引发了业内人士对其此行意义的猜测。其中一些人表示他可能正在准备进一步重组工作，以顺利完成对三星的接管。

　　据三星相关官员透露，李在镕上周四前往香港与全球商业伙伴举行会谈，不过会谈的相关细节尚未公布。

　　因为访问亚洲的时间点特殊，再加上他在亚洲的商业网络，所以业内人士对李在镕访问香港的动机意见不一。甚至有人提出了一个激进的设想：他可能正在商议将三星物产转型为一家控股公司。

　　香港的一位业内人士表示：“正如许多人预测的那样，香港的金融机构正与三星进行合作，准备把三星物产转型成一家控股公司。”

　　这位业内人士拒绝对此透露更多细节，但他提到：“将三星物产转型为控股公司的工作正在紧锣密鼓地进行中，这可能是继任方案的一部分。”

　　2017年4月，三星曾正式宣布，不会采用控股公司的制度。但是该集团正面临着来自韩国公平贸易委员会巨大的压力，委员会要求三星成立一家控股公司，建立透明的治理结构，使李在镕能够合法三星董事长李健熙的遗产。

　　一些业内观察人士表示，李在镕可能会会晤香港首富李嘉诚长子李泽钜、长江和记实业现任董事长，因为他们父辈的关系很密切。所以李在镕可能寻求他们对其接管三星的支持。

　　然而，三星反驳称，他此次香港之行完全是为了商务工作，与接管三星无关。

　　三星发言人表示：“除了他正在与全球各地的商业伙伴举行会谈之外，我们无法证实副董事长访问香港的任何事宜。因为我们预计他此次的外出访问将持续一周的时间，因此香港可能不是他的最终目的地。”

　　李在镕因参与韩国前总统朴槿惠的贿赂丑闻而锒铛入狱，被监禁一年后于今年二月份被释放，此次香港之行是自其释放后的第三次海外之旅。(风轻)

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