特斯拉股东寻求董事会重组：马斯克必须离开

新浪科技讯 北京时间6月4日下午消息，随着特斯拉陷入重重困境，一些投资者认为现在是重组董事会的时候了。周二，特斯拉的股东们将投票决定是否更换其现任董事长埃隆·马斯克，并撤换三名董事。

这场董事会的改革将由CtW投资集团牵头，该集团是工会赞助的养老基金领域的管理专家。

CtW在一份致股东的书面声明中表示，特斯拉的“战略和运营挑战”以及“不断恶化的财务表现”，都需要董事会做出重大改变。而当下的董事会对马斯克“过于恭敬”。

公司治理咨询集团格拉斯·刘易斯（Glass Lewis）建议股东投票反对三名特斯拉董事会成员的连任：21世纪福克斯（21st Century Fox）的首席执行官詹姆斯·默多克（James Murdoch）；风险投资家安东尼奥·格拉西阿斯（Antonio Gracias）；还有马斯克的弟弟金柏（Kimbal）。

格拉斯•刘易斯还支持一项不具约束力的决议：即任命一位独立的董事会主席来取代马斯克，以让马斯克继续担任首席执行官。

与此同时，股东顾问机构股东服务公司（ISS）反对默多克和格雷西亚斯的连任，但支持金柏·马斯克的连任。同时，ISS建议对埃隆•马斯克的去职投赞成票。股东中的积极人士赵竞（音译）提出的这一建议。他表示：“我认为，大公司不能彻彻底底、如此严重地依赖于单独某一个人。”

这些担忧可以归结为两个主要问题。

股东们关注的是公司董事会的独立董事是否真正独立，以及默多克和首席执行官马斯克是否羁绊于其他事务——现在特斯拉正处于公司历史的关键阶段，他们却已经无法为公司投入足够的时间和精力。

“重要的是，董事会应采取措施，确保管理层仍专注于解决公司生产制造方面的挑战，且首席执行官和其他高管不会因其他外部商业利益或网上的键盘大战而分心，”机构股东服务（Institutional Shareholder Services）在一份向其客户的报告中表示。

CtW称，该公司的财务状况“在各个方面都有所恶化”。

几乎没有人指望这次投票能够通过。在过去的几年里，股东们以压倒性的优势支持公司对抗那些激进分子。马斯克拥有特斯拉21.9%的投票权。但一些支持者担心，董事会中缺乏独立的声音——而预计这次投票活动中“反对”的票数将足够大，足以迫使马斯克和他的特斯拉更加关注其投资者们的担忧。

“我不知道是否有人会被选下台，”格拉斯·刘易斯北美研究部门的高级主管克恩·麦克弗森（Kern McPherson）表示，“但我认为，特斯拉很有可能不得不对高涨的‘反对票’做出回应。”特斯拉对此拒绝置评，也不愿让其董事会成员参与评论。更多来自公司的评论可以在其代理声明中找到。

在特斯拉14年的历史中，只有两个季度实现了盈利，而最近其亏损开始有所增加。Model 3型号电动汽车的生产问题是造成特斯拉当下财务困境的主要原因。马斯克本人认为，2017年7月上市的全电动轿车对公司的成功至关重要。

马斯克曾预计，到目前为止，特斯拉的年产量应该达到了约40万辆，但特斯拉还在努力实现这一目标的四分之一。资本的力量将会为40万辆汽车提供支持，但其营收还是远低于预期——因此该公司的现金消耗率正在上升，以至于无法获得足额的资金补充。

马斯克承诺特斯拉将在今年下半年实现盈利，但他不认为特斯拉将在2018年需要筹集新的股本或债务。特斯拉在提交给政府的备案文件中表示，董事会关注的是该公司的“长期”业绩。(青卡)