新浪科技> 业界 > 正文

艺人高速路上睡着 特斯拉自动驾驶系统救其一命

艺人高速路上睡着 特斯拉自动驾驶系统救其一命
2018年06月04日 11:58 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
Zedd推特截图Zedd推特截图

　　原标题：著名DJ：特斯拉自动辅助驾驶系统在我睡着时救了我一命

　　【TechWeb报道】6月4日消息，据国外媒体报道，著名音乐制作人、DJ、特斯拉车主Anton Zaslavsk(艺名Zedd）日前在推特(Twitter)上分享称，特斯拉自动辅助驾驶系统（Autopilot）曾救了自己一命。

　　如图所示，Zedd表示，最近关于Tesla、Autopilot碰撞的消息很多。只是为了展示另一面：我曾经深夜在高速公路上开车时(autopilot功能开启时)睡着了，但特斯拉Autopilot的哔哔响声、并关掉音乐，使我醒了过来。如果没有它，我可能已经死了。

　　Zedd是德籍俄裔电子音乐制作人，最初制作电子浩室音乐，但后来转向其他风格，吸收了前卫浩室和古典音乐等等影响。其最著名的作品是与Foxes合作的《Clarity》，这支单曲获得了美国夜店舞曲榜的冠军。Zedd还凭借这首单曲获得了第56届格莱美奖“最佳舞曲唱片”的奖项。Zedd在推特上有800多万关注者。

　　根据特斯拉手册，Autopilot并不适合犯困的驾驶员使用，因为驾驶员必须掌控方向盘，专心致志，且随时准备接管。不过，与其他辅助驾驶技术一样的是，如果司机出现疲劳驾驶等情况，Autopilot的许多安全功能都可以帮助缓解问题。

　　特斯拉电动汽车今年事故频发，已有多人在车祸中丧生。上周，一辆特斯拉Model S在比利时发生了车祸，连撞五辆车；在比利时这一车祸发生的同一天，特斯拉Model S在美国也发生了一起车祸，当时一位车主驾驶他的Model S在加州拉古纳海滩市的公路上撞上了一辆停在路边的警车，车主受轻伤，所幸警车内无人，没有造成其他人受伤，车主承认事发时Model S处于Autopilot自动辅助驾驶模式。

　　此前在美国加州、佛罗里达州、犹他州和瑞士特斯拉电动汽车也出过事故，其中加州、佛罗里达州和瑞士的车祸均致人死亡，佛罗里达州的车祸更是导致两死一伤。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有