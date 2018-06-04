艺人高速路上睡着 特斯拉自动驾驶系统救其一命

Zedd推特截图

原标题：著名DJ：特斯拉自动辅助驾驶系统在我睡着时救了我一命

【TechWeb报道】6月4日消息，据国外媒体报道，著名音乐制作人、DJ、特斯拉车主Anton Zaslavsk(艺名Zedd）日前在推特(Twitter)上分享称，特斯拉自动辅助驾驶系统（Autopilot）曾救了自己一命。

如图所示，Zedd表示，最近关于Tesla、Autopilot碰撞的消息很多。只是为了展示另一面：我曾经深夜在高速公路上开车时(autopilot功能开启时)睡着了，但特斯拉Autopilot的哔哔响声、并关掉音乐，使我醒了过来。如果没有它，我可能已经死了。

Zedd是德籍俄裔电子音乐制作人，最初制作电子浩室音乐，但后来转向其他风格，吸收了前卫浩室和古典音乐等等影响。其最著名的作品是与Foxes合作的《Clarity》，这支单曲获得了美国夜店舞曲榜的冠军。Zedd还凭借这首单曲获得了第56届格莱美奖“最佳舞曲唱片”的奖项。Zedd在推特上有800多万关注者。

根据特斯拉手册，Autopilot并不适合犯困的驾驶员使用，因为驾驶员必须掌控方向盘，专心致志，且随时准备接管。不过，与其他辅助驾驶技术一样的是，如果司机出现疲劳驾驶等情况，Autopilot的许多安全功能都可以帮助缓解问题。

特斯拉电动汽车今年事故频发，已有多人在车祸中丧生。上周，一辆特斯拉Model S在比利时发生了车祸，连撞五辆车；在比利时这一车祸发生的同一天，特斯拉Model S在美国也发生了一起车祸，当时一位车主驾驶他的Model S在加州拉古纳海滩市的公路上撞上了一辆停在路边的警车，车主受轻伤，所幸警车内无人，没有造成其他人受伤，车主承认事发时Model S处于Autopilot自动辅助驾驶模式。

此前在美国加州、佛罗里达州、犹他州和瑞士特斯拉电动汽车也出过事故，其中加州、佛罗里达州和瑞士的车祸均致人死亡，佛罗里达州的车祸更是导致两死一伤。