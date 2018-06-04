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忧机器人抢饭碗 美国赌城拉斯维加斯工人酝酿罢工

忧机器人抢饭碗 美国赌城拉斯维加斯工人酝酿罢工
2018年06月04日 10:14 中国新闻网
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　　中新网6月4日电 据外媒报道，美国“赌城”拉斯维加斯首家机器人酒吧投入服务已有1年多，客人只需通过平板电脑点单，机器人就会为你调酒，由简单一杯威士忌，到特调鸡尾酒，机械臂都可以在一分半钟内搞定。但机器人的出现，令当地工人感受到威胁，他们正在酝酿大罢工。

资料图：美国拉斯维加斯。 中新社记者 张朔 摄资料图：美国拉斯维加斯。 中新社记者 张朔 摄

　　据报道，包括调酒师、服务员、厨师、行李员、搬运工和其他酒店人员等数万名赌城工人正在酝酿大罢工。他们同美高梅等酒店及娱乐集团的服务合约于6月1日届满，工会正与资方商讨新的5年服务合同。工会代表指，机器人的出现，令工人的工资增长、工作量，以至就业保障都成疑问。

　　凯萨娱乐集团旗下餐厅一名厨师说：“我支持罢工，我要争取保障，不要让机器抢了我的工作。我们知道新科技已到来，但不应把工人淘汰。赌场公司应该确保科技是用以提升服务质素和安全，而不是完全取代我们的工作。”

　　凯萨集团在6月1日已同工人达成新协议，但美高梅及其他集团则暂时未有结论。美高梅拥有大约3.8万名服务员，凯萨集团有1.2万名服务员。有估计指，如果落实罢工，这些大集团每天可能损失以千万美元计生意。

　　去年发布的一份研究报告称，拉斯维加斯将是最先受到机器人冲击的劳工市场之一，预计到2035年，当地多达3.6万个零售职位可能被机器人接管。

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