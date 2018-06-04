北京下月起全面禁售违规电动车 禁止改装电池

陈雪柠/北京日报

北京日报记者昨天独家获悉，北京市工商局已于近日会同市质监局、市公安交管局、市公安消防局联合约谈本市大中型电动车经销商及部分销售门店代表，就电动车生产、销售、行驶、销售场所消防安全等方面问题进行规范指导。

本市将全面清理违规电动车，净化消费市场，加强消防管理，规范上路行驶。

本报长期关注电动车乱象，图为2016年11月17日整版报道，提出了7成多电动车不合规、大多数从外地进京、认定难、处罚难等问题。

对于违规电动车的治理，不但需要久久为功，更需要梳理现象与根源，务求标本兼治、疏堵结合，才能达到长治久安的实效。

超标电动车成“马路杀手”

仅2015年一年，全市就发生涉及电动二轮车事故3.1万余起，死亡113人，伤2.1万余人。

一组来自本市交管部门的统计数据显示，超标电动车俨然成了潜在的“马路杀手”，严重威胁交通安全。

“轻摩化”超标电动车体积大、速度快，无论在机动车还是非机动车道上都存在安全隐患。工商部门提醒消费者，如果近期有购买电动自行车的计划，应购买符合现行国标或新国标的合格车，不要购买超标电动自行车、电动三轮、四轮车、老年代步车。

根据新国标，电动自行车最高车速由每小时20公里调整为25公里，最大整车质量由40公斤调整为55公斤。

公安部解释，如果车速过快，一旦遇到紧急情况，骑行人做出相应避险动作的时间很短，刹车距离也会相应变长，很容易发生碰撞，甚至出现侧滑摔倒等失控现象。整车重量过重，碰撞时冲击力也更大。

工商部门提醒，消费者购买电动自行车后，不要听信商家对其限速设备进行改装：“商家的做法是将潜在责任推给了消费者，一旦出现危险后果不堪设想。”

去年全年，工商部门共发现不合格电动自行车充电器13组，发现不合格电动自行车174个型号，已对销售不合格商品的经营者进行立案查处，并在北京市企业信用信息网予以公布。

违规销售者将被吊销执照

目前，本市电动车经营商户已超过1000家。约有400万辆电动车在北京大街小巷穿行，其中不少是形似摩托车的超标车。

在约谈中，市工商局表示——

从5月中旬开始，工商部门在全市范围内启动违规销售电动车行为专项治理行动，对违规销售电动车行为进行全面治理。

本月底前，工商部门将对电动车经营商户全面开展行政指导，逐一入户进行政策宣讲与法规宣传，提醒经营者主动采取措施，立即停止销售违规电动车。

从7月份开始，对仍在违规销售电动车的商户，工商部门将依法严厉查处，情节严重的将被吊销营业执照。

工商部门表示，准许销售的车型是符合国家标准的电动自行车，经销商进货前须查验生产企业的资质文件及质量检测报告。

现场多家经销商表示，半个月来，已开始陆续下架不合格电动自行车，并就新国标提前与生产厂家接洽，确保货源供应。

禁止改装电池代客充电

“没有脚踏骑行功能的不能叫电动自行车。”

在约谈现场，市质监局相关负责人再次对电动自行车新国标修订及新旧国标过渡期内标准执行情况进行说明。此外，按照国家有关政策，电动自行车产品将由生产许可证制度转为强制性认证制度，也就是3C认证。实行3C认证，意味着企业生产的所有型号产品都必须由认证机构进行审核，符合要求方能上市销售。

维护消防安全是电动车销售门店需要关注的重点。市公安消防局对销售场所消防安全进行了提示，要求经营者加强消防安全领导及管理工作，履行消防安全主体责任。

“由电动自行车引发的火灾通常发生在居住场所。”市公安消防局相关负责人介绍，生产、销售、住宿结合的“三合一”场所存在较大安全隐患，容易造成人员伤亡。电动自行车自身故障、私自改装、增大电池负荷等是引发火灾的常见原因。

目前的绝大多数电动自行车，在发生短路等电气故障后30秒内即会出现明火，随即全车的可燃材料都会起火燃烧，着火后3分钟火焰温度可上升至1200摄氏度，并迅速引燃周围的可燃物体。如果在室内起火，留给人员的逃生时间极为有限。因此，市公安消防局提醒，销售门店应杜绝代客充电、电池改装、整车改装等业务。

（原题为《重磅！下月起北京全面禁售违规电动车》）