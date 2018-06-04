三芯片巨头遭反垄断调查？三星中国：在接受问询中

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来源：经济观察网

经济观察网 记者 冯庆艳 实习记者 赵喆 “5月31日有过现场调查，目前我们正在协助调查，”三星中国公司相关负责人告诉经济观察网记者，这位人士还表示“中国三星在接受问询当中。”

日前媒体报道称，5月31日，中国反垄断机构派出多个工作小组，分别对三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的办公室展开“突袭调查”和现场取证，标志着中国反垄断机构正式对三家企业展开立案调查。

对此，上述三星中国公司相关负责人则确认了这一事件的发生。

“反垄断调查大多都是基于举报来进行的，凡是立案调查的必须掌握初步证据，目前来看，已经立案调查和突袭调查了，说明此前有了一定证据的。”北京达晓律师事务所主任林蔚律师告诉经济观察网记者。

这并非事件的发端，此次突袭调查半年前，2017年12月底，有中国手机厂商因存储器价格上涨和供应不畅，向发改委检举了三星电子。随后，发改委开启了调查。林蔚对经济观察网分析，举报者可能不只包括中国手机厂商，应该还有同类竞争公司。

去年底发改委先召见了三星电子中国地区市场负责人了解情况，今年5月，中国反垄断机构约谈了全球第三大存储厂商美光，主要就三星电子、SK 海力士、美国美光等是否联合操纵DRAM价格展开调查。

“DRAM（存储芯片）的价格持续上涨是不合理的市场状态，一般价格波动周期是半年或者三个季度，价格持续上涨三个季度一般会下跌，波峰波谷交替是正常规律，即供不应求——价格上涨——产能过剩——价格下跌，但从2016年至今两年里价格持续上涨，有明显的操控迹象，”第一手机界研究院院长孙燕彪告诉经济观察网。

记者了解，去年，三星电子、SK 海力士、美国美光三家芯片企业占全球DRAM市场的份额总和的96%，2017财年，三家公司半导体业务在中国营收依次分别为253.86亿美元、89.08亿美元、103.88亿美元，总计446.8亿美元，同比2016财年的321亿美元增长39.16%。

而更早前的2016年下半年，DRAM价格便开启了持续上涨模式，今年4、5月份，一起美国消费者起诉三星电子、SK 海力士、美国美光等厂商人为操控零售价格的诉讼发起，诉讼人表示，上述三家公司的行动导致4G内存价格，在2016年7月1日至2018年2月1日内，DRAM芯片价格上涨了130%。

来自于4月9日工信部旗下中国信息通信研究院发布的报告显示，国产手机品牌出货量暴跌近28%，这是今年第一季度（1-3月）的数据，不仅如此，中国智能手机出货量同比下降了26.1%。不仅如此，2017年中国手机出货量已经进入下降通道。

在整个中国市场手机出货量不断下降的背景下，2017年，中国进口存储芯片889.21亿美元，同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。

孙燕彪告诉经济观察网，中国反垄断机构的此次调查，是在中美贸易战的关口，三星电子和SK 海力士都是韩国企业，而美光则是美国企业，中国此举的用意非常巧妙。

与此同时，值得关注的是，如果存在价格垄断行为，国内来说，根据《反垄断法》、《反价格垄断规定》，如果考虑经营者从2016年至今的市场行为，以2016-2017年度销售额进行处罚，三家公司将面临8-80亿美金的罚金。