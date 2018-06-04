新浪科技> 业界 > 正文

三芯片巨头遭反垄断调查？三星中国：在接受问询中

三芯片巨头遭反垄断调查？三星中国：在接受问询中
2018年06月03日 19:42 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
（图片来源：全景视觉）（图片来源：全景视觉）

　　来源：经济观察网

　　经济观察网 记者 冯庆艳 实习记者 赵喆 “5月31日有过现场调查，目前我们正在协助调查，”三星中国公司相关负责人告诉经济观察网记者，这位人士还表示“中国三星在接受问询当中。”

　　日前媒体报道称，5月31日，中国反垄断机构派出多个工作小组，分别对三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的办公室展开“突袭调查”和现场取证，标志着中国反垄断机构正式对三家企业展开立案调查。

　　对此，上述三星中国公司相关负责人则确认了这一事件的发生。

　　“反垄断调查大多都是基于举报来进行的，凡是立案调查的必须掌握初步证据，目前来看，已经立案调查和突袭调查了，说明此前有了一定证据的。”北京达晓律师事务所主任林蔚律师告诉经济观察网记者。

　　这并非事件的发端，此次突袭调查半年前，2017年12月底，有中国手机厂商因存储器价格上涨和供应不畅，向发改委检举了三星电子。随后，发改委开启了调查。林蔚对经济观察网分析，举报者可能不只包括中国手机厂商，应该还有同类竞争公司。

　　去年底发改委先召见了三星电子中国地区市场负责人了解情况，今年5月，中国反垄断机构约谈了全球第三大存储厂商美光，主要就三星电子、SK 海力士、美国美光等是否联合操纵DRAM价格展开调查。

　　“DRAM（存储芯片）的价格持续上涨是不合理的市场状态，一般价格波动周期是半年或者三个季度，价格持续上涨三个季度一般会下跌，波峰波谷交替是正常规律，即供不应求——价格上涨——产能过剩——价格下跌，但从2016年至今两年里价格持续上涨，有明显的操控迹象，”第一手机界研究院院长孙燕彪告诉经济观察网。

　　记者了解，去年，三星电子、SK 海力士、美国美光三家芯片企业占全球DRAM市场的份额总和的96%，2017财年，三家公司半导体业务在中国营收依次分别为253.86亿美元、89.08亿美元、103.88亿美元，总计446.8亿美元，同比2016财年的321亿美元增长39.16%。

　　而更早前的2016年下半年，DRAM价格便开启了持续上涨模式，今年4、5月份，一起美国消费者起诉三星电子、SK 海力士、美国美光等厂商人为操控零售价格的诉讼发起，诉讼人表示，上述三家公司的行动导致4G内存价格，在2016年7月1日至2018年2月1日内，DRAM芯片价格上涨了130%。

　　来自于4月9日工信部旗下中国信息通信研究院发布的报告显示，国产手机品牌出货量暴跌近28%，这是今年第一季度（1-3月）的数据，不仅如此，中国智能手机出货量同比下降了26.1%。不仅如此，2017年中国手机出货量已经进入下降通道。

　　在整个中国市场手机出货量不断下降的背景下，2017年，中国进口存储芯片889.21亿美元，同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。

　　孙燕彪告诉经济观察网，中国反垄断机构的此次调查，是在中美贸易战的关口，三星电子和SK 海力士都是韩国企业，而美光则是美国企业，中国此举的用意非常巧妙。

　　与此同时，值得关注的是，如果存在价格垄断行为，国内来说，根据《反垄断法》、《反价格垄断规定》，如果考虑经营者从2016年至今的市场行为，以2016-2017年度销售额进行处罚，三家公司将面临8-80亿美金的罚金。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有