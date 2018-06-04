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菲亚特-克莱斯勒自动驾驶规划:2021实现三级自动驾驶

菲亚特-克莱斯勒自动驾驶规划:2021实现三级自动驾驶
2018年06月04日 08:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月4日早间消息，虽然自动驾驶和半自动驾驶企业近期遭遇一些负面新闻，但并没有阻止菲亚特-克莱斯勒公司继续实施这项技术的5年规划。

　　该公司旗下的Jeep、阿尔法-罗密欧和玛莎拉蒂都将在2021年提供三级自动驾驶（Level 3）功能。三级自动驾驶可以在合适的情况下，让司机的双眼离开方向盘，低头看书或工作。但该技术初期仅限于低速行驶。

　　奥迪最近也在全新A8上率先推出了三级自动驾驶系统。不过，这项技术在美国仍然不合法，所以无法正式销售。而菲亚特-克莱斯勒也可能在该技术上面临同样的问题。

　　道奇Ram皮卡只会融合二级自动驾驶技术，使得司机可以在环境合适的时候把双手短暂离开方向盘。这其实与特斯拉的Autopilot自动驾驶水平相似。

　　菲亚特还将在发展自动驾驶功能的同时推进联网功能。该公司还宣布从2019年开始推出汽车共享项目。参与者需要在好、更好和最好这三个层级之间选择。每个层级将包含不同的汽车，但菲亚特-克莱斯勒尚未披露完整信息。

　　该公司还希望能实现车内购物服务。这项服务将在2019年在部分地区试点，允许兼容车型的车主在汽车中控台触摸屏上购买电影票、支付停车费或通行费。该功能涵盖的商品和服务也将随着项目的成熟而逐步扩大。预计菲亚特-克莱斯勒将在年底发布更多信息。(书聿)

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