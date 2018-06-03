紫光展锐CEO曾学忠：2019年实现5G芯片商用

紫光展锐CEO曾学忠在DeepTech举办的半导体产业大势论坛上发言。澎湃新闻记者 卢梦君 图

澎湃新闻记者 卢梦君

6月2日，紫光集团全球执行副总裁兼紫光展锐CEO曾学忠在DeepTech举办的半导体产业大势论坛上表示，2019年紫光展锐将实现5G芯片的商用，在2019年年底推出8核5G芯片手机。

曾学忠以“未来已来，创新有道”为题谈到了自己对未来十年的预判和芯片设计行业如何适应趋势发展下去的建议。

他认为，未来十年将是数字的时代和智能的时代。数字时代的源动力是互联网、大数据和云计算，而芯片是这三大基础要素的支撑；半导体行业从PC时代、互联网时代一直演进到移动互联网时代，未来则将进入5G和AI时代，这些技术变革的驱动力也来自芯片。

“未来10年不管地球如何变化，不管宇宙如何发展，都离不开沙子、都离不开芯片。”曾学忠说，“钢铁是工业时代的基础，这是大家的共识，我想芯片就是数字时代的基础。”

未来芯片设计该如何走？曾学忠的观点是，世界是平的，未来全球半导体市场应当是平行发展，你中有我、我中有你，全球互为一体。因此，需要努力做到以下几点：

一是自主创新，二是国际合作。“没有自主创新，我们连国际合作的资本、资格都没有。光靠国际合作，也解决不了中国成为平行发展核心典范的问题。所以，要靠双轮驱动。”

“核心技术靠化缘是化不来的，这是总书记的观点。比较遗憾的是，中国在今天依然有很多公司靠化缘在这个行业里生存，我觉得这并不是我们半导体行业希望看到的现象。”

他认为，紫光展锐就是一个合作的典范，紫光集团是紫光展锐的大股东，全球顶级巨头英特尔也是其重要股东，双方你中有我、我中有你，开展了深度合作。“通过自主创新、通过深度合作，我们正在迈入高端，正在成为5G芯片的领导者。”

曾学忠表示，2019年紫光展锐将实现5G芯片的商用，在2019年年底将推出8核5G芯片手机，这就是公司通过自主创新、通过国际合作带动整个产业的发展，带动国家半导体力量的发展。

此外，他还谈到，现在半导体行业非常热、非常火爆，很多人都想做芯片，“我想提醒大家，我们行业非常喜欢、非常欢迎各种资源过来，但手机芯片市场有几个特点，这是一个重资产、高投入、长周期的产业，希望投身半导体行业的资源、资本们，如果没有‘板凳要坐十年冷’的心理准备，我建议还是算了吧。”