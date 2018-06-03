【TechWeb报道】5月31日消息，据国外媒体报道，得益于自己创立公司的股价上涨，贝佐斯身家随之也大幅增加，目前身家是有着硅谷钢铁侠之称的马斯克的7倍多。

贝佐斯身家增至1355亿美元 是马斯克身家的7倍多

福布斯实时富豪榜提供的数据显示，贝佐斯目前的身家为1355亿美元，稳坐全球首富宝座，领先排名第二的盖茨426亿美元，同期盖茨的身家为929亿美元。

贝佐斯目前1355亿美元的身家，就连此前连续多年的首富盖茨都难以抗衡，其他富豪与之相比的差距就会更大。在电动汽车方面做得风生水起、在航空航天方面也有不俗成就的硅谷钢铁侠马斯克，目前的身家为191亿美元，贝佐斯的1355亿美元，比他的7倍还要多18亿美元。

不仅是单个人的身家难以与之匹敌，即使是家族企业多位富豪的身家相加，同贝佐斯相比也还有差距。

查尔斯·科赫和大卫·科赫执掌的科氏工业集团，是目前全球最大的非上市公司之一，他们分别以519亿美元的身家在福布斯实时富豪榜上并列第10，但即便如此，他们两兄弟1038亿美元的身家，与贝佐斯相比也还有317亿美元的差距。

而控股美国另一大家族企业沃尔玛的沃尔顿家族，其第二代中的罗布森·沃尔顿、吉姆·沃尔顿和艾丽斯·沃尔顿三兄妹在福布斯实时富豪榜上分列18至20位，全部身家为1198亿美元，也不及贝佐斯的1355亿美元。（辣椒客）