这届苹果开发者大会很可能不会发布任何新的硬件

是的，新的Macbook和iPhone SE2，都不存在。

作者： 李小白

WWDC，全称 Apple Worldwide Developers Conference（苹果全球开发者大会），每年苹果都在年中举办该大会。今年也不例外，根据苹果之前的 WWDC 邀请函，其具体举行时间是 6 月 4 日至 8 日。狭义上的 WWDC 发布会会在6月4日10：00（北京时间 6 月 5 日凌晨一点）举行，地点则是美国加州圣何塞 McEnery 会议中心。

开发者们关注的软件

既然是开发者大会，WWDC 上的绝对主角自然是面向开发者们的各个软件以及软件背后的生态。综合目前多重消息，苹果的软件系统更新方向主要集中在已成行业趋势的“人工智能”、“增强现实”。

iOS 12

每年在 WWDC 上例行更新的 iOS 系统可谓重点中的重点。

不出意外，今年的 iOS 版本号将推进到 12。

从 iPhone 6 开始，苹果手机上便搭载了 NFC，但在 Apple Pay 之外，作用不大。直到今年，搭载 iOS 11 的 iPhone 开通了北京上海公交卡功能，但这还不够。

从目前的传闻来看，iOS 12 很有可能开放支持全功能 NFC。这就意味着到时的 iPhone 不仅可以移动支付或者刷公交卡，还能充当酒店的房卡，甚至实现别的功能。而这一切都有赖开发者的奇思妙想。

伴随着 iPhone X 的 3D 结构光，Animoji 与大家见面了。这项功能能让手机捕捉用户的面部细节，然后制作成各种表情。iOS 12 的 Animoji 则在 11 的基础上，增加了更多的式样和便捷性和应用场景。

虽然是去年就加入的功能，AR 在 iOS 里的存在感还是不算强。iOS 12 的一大更新将会是改进 AR，拥有更多的玩法。

与 Android P 相似，iOS 12 也将加入用户“防沉迷”功能——Digital Health。用户可以使用该功能更好地对手机使用进行管理。

此外，the Verge 还表示，iOS 12 的手势交互也可能得到改进。以更好地适应全面屏。

但其实用户更希望看到的是 iOS 12 能有更好的稳定性和表现，iOS 11 上出现的那些 Bug 别再出现了吧。

macOS 10.14

毫无疑问，macOS 的关注度远不如 iOS 12。甚至多个媒体在预测 macOS 在本次 WWDC 上的表现时，都只提到了一点：让 iOS 应用能 mac 上运行。不知道这算不算在呼应苹果要推出触摸笔记本电脑的传闻。但很明显，macOS 将与 iOS 结合地更紧密。

watchOS 5

watchOS 5 的靠谱传闻也不多，主要还是集中在更多的表盘、更好的健康监测。MacRumors 倒是提到了新的 StreamKit 框架，但这个传闻似乎不是那么靠谱。

tvOS

和前面的三个系统相比，tvOS 与中国消费者的距离是最远的。而且，整体来看，tvOS 在本次 WWDC 上也没有太多爆点，唯一值得一提的是，杜比全景声将加入 Apple TV。不过这是苹果很早之前就已经放话的。

Siri

苹果 Siri 可以说是最知名的人工智能助手（之一）了。但其表现相比如今的国内外竞争对手并没有特别出挑的。对于 Siri 而言，彭博社表示，苹果的动作是加入更多的预测功能。

消费者们爱看的硬件

WWDC 是开发者大会，主角自然是各种新系统。但并非完全见不到新硬件，要知道，iPhone 4 这款创造历史的手机就是在 2010 年的 WWDC 上与大家见面的。

MacBook 系列

之前苹果官网里 MacBook 产品线的页面有过一次休整。有人将之视为苹果即将在本次 WWDC 上更新这个产品线的铁证。

那么除了例行公事地升级处理器和 RAM，MacBook 系列还有哪些更新呢？

MacBook Pro 系列最被期望的就是改进糟糕的蝶式键盘，MacBook Air 的话，Digitimes 说苹果会新上一个 13 英寸的 MacBook。

iPhone SE2

这是一个被传得十分玄乎的产品，小尺寸、高性能、刘海全面屏……眼下的热门元素，这款产品是一点不缺，也难怪其关注度颇高。

写在最后

虽然很不想扫大家的兴，但是我不得不提一句，彭博社在最近的报道中指出，本次 WWDC 将没有硬件新品发布。是的，前文提到的 MacBook 或者 iPhone SE2 都不会在本次 WWDC 发布。

这并不意味着它们不存在，只是它们与大家见面的时间可能等到三个月之后了。