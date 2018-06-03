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加州批准自动驾驶汽车载客运行 乘客需超过18岁

加州批准自动驾驶汽车载客运行 乘客需超过18岁
2018年06月03日 12:31 TechWeb
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　　【TechWeb报道】6月3日消息，据国外媒体报道，高科技公司云集的加州在自动驾驶方面一直走在前列，目前已批准多家公司在加州进行自动驾驶汽车测试，而现在他们又更进了一步，已批准自动驾驶汽车开始进行载客运行。

自动驾驶汽车自动驾驶汽车

　　此次批准自动驾驶汽车在加州进行载客运行的，是加州公共事务委员会，其已在5月31日出台了相关的文件。

　　根据加州公共事务委员会的文件，在该州进行载客的运行的自动驾驶企业，需要获得载客运输的许可，也要获得加州机动车辆管理局的测试许可。

　　而从加州公共事务委员会的文件来看，获得批准后可以在加州进行载客运行的自动驾驶汽车，在运行期间车内可有配备司机以应对突发情况，如果不配备训练有素的司机，自动驾驶汽车所属公司就必须一直远程监控汽车的软件，确保车和车内乘客的安全。

　　对于乘客，加州公共事务委员会在文件中也给出了要求，必须超过18岁，而相关企业在进行自动驾驶汽车载客运行期间，也必须向乘客免费提供服务，不得向乘客收取费用。

　　加州公共事务委员会还要求，自动驾驶汽车企业在获准进行载客运行期间，不得在机场周边提供服务，也必须遵守加州机动车辆管理局的规定，在每个季度向加州公共事务委员会报送相关数据，包括行驶里程、碰撞信息、乘客的平均等待时间以及车辆是否为电动汽车。（辣椒客）

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