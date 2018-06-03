【TechWeb报道】6月3日消息，据国外媒体报道，股神巴菲特2018年度的慈善午餐拍卖已经结束，最终成交价高达330万美元，比去年高出了62万美元。

巴菲特慈善午餐拍出330万美元 比去年高62万美元

巴菲特今年的慈善午餐拍卖从太平洋夏季时间5月27日晚7:30开始，一直持续到6月1日晚上7:30，竞拍者在经过136轮的叫价之后，最终成交价定格在了3300100美元。

今年超过330万美元的成交价，较去年有明显增加，巴菲特去年慈善午餐的成交价是2679001美元，今年较之是高出了621099美元。但今年的成交价与历史上的最高价相比还是有差距，在2012年和2016年，巴菲特的慈善午餐拍出了3456789美元，今年的成交价较之低了156689美元。

虽然没能超过历史上的最高价，但巴菲特今年慈善午餐的成交价同起拍价相比，还是高出不少。同往年一样，巴菲特今年慈善午餐的起拍价为2.5万美元，330万美元的成交价是起拍价的132倍。

根据拍卖规则，巴菲特慈善午餐拍卖的最终获胜者，最多可以携带7人，与巴菲特在纽约的Smith & Wollensky牛排餐厅共进午餐，具体的时间则由双方协定。

在与巴菲特共进慈善午餐时，谈论的话题不受限制，全凭竞拍者的喜好，巴菲特也知无不言，但不会透露下一步的投资。同去年一样，今年巴菲特慈善午餐的最终获胜者还是一位神秘买家，身份信息目前还没有公布。

今年是巴菲特第19次拍卖慈善午餐，在此前的18次中，一共筹得2600多万美元的资金，这些资金全部捐给了旧金山的葛莱德基金会，用于帮助贫穷和无家可归的人，今年慈善午餐拍卖所获得的资金，也会全部捐给葛莱德基金会。（辣椒客）