不满足硬件收入 苹果拟拓展数字广告业务

新浪科技讯 北京时间6月3日上午消息，苹果主要依靠硬件获得收入，不是广告。然而知情人士透露说，苹果准备拓展数字广告业务，因为苹果的增长战略变了，除了销售设备，还想依靠服务获得更多收入。

知情人士称，在过去一年里，苹果与Snap、Pinterest及其它公司协商，让它们加入苹果广告网络，网络可以通过众多App发送广告。如果App在展示广告时获得收入，苹果会与其它公司分成，App不同分成比例也不同。知情人士称，苹果虽然也有广告业务，比如在App Store出售关键字广告，业务在增长，但是规模仍然比较小，去年的营收接近10亿美元。

图片来自《华尔街日报》

按照苹果的构想，用户如果在Pinterest应用中搜索“窗帘”，可能会弹出广告，这些广告来自苹果，它帮助室内设计公司发送广告，如果Snap用户搜索NFL，可能会看到售票App推送的广告。

如果数字广告计划能够顺利推行，苹果就会闯进谷歌的地盘，谷歌占有移动广告市场的35%，还有Facebook，它占了25%。为了寻找新营收，科技不断开始进入彼此的领地。例如，2016年谷歌推出智能手机，与iPhone竞争。Facebook正准备推出智能音箱，与苹果HomePod、谷歌Home、亚马逊Echo竞争。

谷歌通过AdMob、AdWords和DoubleClick Ad Exchange销售广告，一般来说，谷歌抽取30%的分成，其它收入会给出版商。现在智能手机销量停滞不前，iPhone增长放缓，苹果将目光转向服务业务，包括App Store销售、音乐流媒体付费订阅服务、移动支付。截止2017年9月底的一个财年里，苹果服务营收占到总营收的13%，达到299.8亿美元，其中App Store广告业务只占很小一部分。苹果的目标是在2020年之前让服务业年营收达到500亿美元。

想与谷歌、Facebook竞争不是一件易事，因为它们都收集了详细的用户资料，可以发送精准广告。对于这种行为，苹果持批评态度。3月份库克接受采访时曾表示：“如果我们不择手段，只求利润，完全可以通过客户赚到更多钱，这是不争的事实。但是我们选择不这样做。”

在发展App Store广告业务时，苹果会收集部分信息，比如用户的名字、住址、性别、设备类型、活跃App、音乐、视频、下载的书籍等信息。它利用数据给用户分组，发送定向广告，例如将18至34岁的iPhone男用户分成一组。苹果没有从地图、Siri等应用中收集个人数据，用来发送广告，它没有这样干。

IDC数字广告分析师卡斯滕·维德（Karsten Weide）认为，在收集使用数据时，苹果是很自律的；如果想发展广告业务，相比谷歌、Facebook这是一个劣势。

之前苹果也曾努力过，2010年，苹果推出iAd服务，在iPhone和iPad移动应用中销售广告，没有成功，因为与竞争对手相，苹果收费太高，而且广告类型也受到严格限制。2016年iAd关闭，负责iAd业务的主管托德·特雷西（Todd Teresi）被派去主抓App Store广告业务。

知情人士称，虽然业务规模不大，但是它的利润还是蛮丰厚的，增长也很强劲，可能引起了库克和高级副总裁埃迪·库伊（Eddy Cue）的注意。知情人士还说，苹果App Store有200多万个App，在如此庞大的网络中发送广告，这是符合逻辑的选择。

移动App分析公司Localytics的联合创始人拉吉·阿加沃尔（Raj Aggarwal）认为：“苹果想追上来很困难，但是必须开始了。苹果正在努力转型，朝着服务型企业过渡，广告业务可以带来几十亿美元收入，还能增加企业价值。”(星海)