报告：去年2875个iOS应用年营收超100万美元

新浪科技讯 北京时间6月3日上午消息，苹果推出App Store已经10年，应用数量仍然在膨胀，速度还很快，App Annie报告证明了这一点。报告指出，每年营收达到100万美元、1000万美元的App数量越来越多，未来还会进一步增加。

查看App Store前10年的数据，App总计已经下载超过1700亿次，到2017年12月时，消费者支出已经超过1300亿美元。自2010年以来，大约有1万个App从消费者手中获得超过100万美元的营收，每个都超过100万美元。单是2017年，收入介于100-1000万美元的App有2293个，超过1000万美元的有564个，也就是说年营收超过100万美元的App有2857个。

用户一般会在iOS设备上安装大约100个App，每月经常使用的App大约有40个。法国、印尼、韩国人安装的App数量最多，最高达到112个，但是实际使用数量比较稳定，即使是常用App平均数量比较少的国家，也会达到30多个。

在全球范围内，iOS消费者开支增长的速度比下载量增速更快。在2017年全球总下载量中，虽然App Store下载量只占30%，但是收入却比谷歌Play程序店多出近一倍。在未来5年里，App Store的iOS程序开支费用预计还会增长80%，2017年约为425亿美元，到了2020年会增长到757亿美元。

在App Store总消费者支出中，游戏占了大头，也是增长动力所在。2017年，游戏只占总下载量的31%，但是却占了消费者支出的75%，亚洲区iPhone用户尤其积极。App Store发布的App数量超过450万个，当中77%是游戏，到目前为止还有200万个在维护。

最近几年，App Store最大的增长动力来自亚太区。美国下载量约为401亿次，消费者开支达到360亿美元，都排在第一位。中国下载量正在上升，达到了399亿次，营收达到277亿美元。日本排在第三位，下载量虽然只有950亿次，但是贡献的营收达到252亿美元。

亚太国家的合计下载量已经占到全球总量的49%，消费者支出占比59%。2014年10月，苹果在中国推出iPhone 6和iPhone 6 Plus，之后亚太区的数字迅速攀升。EMEA区和美洲区的消费者占了总下载量的26%，不过EMEA区只占消费者总开支的14%，美洲区占27%。

程序内付费订阅服务刺激了开支的增长。多年来，音频应用（比如Pandora Radio、Spotify）一直占据营收榜前几位，但在2017年的榜单中，有3个视频应用挤进前3位，分别是Netflix、腾讯视频和爱奇艺，还有约会App Tinder也并列挤前进5位。App Annie没有将苹果Msuic考虑进去，自从服务推出之后，它肯定从音乐App竞争对手手中夺走很大一块蛋糕，至于视频服务，苹果还没有征服，可能会是下一个目标吧。(德克)