存储三巨头遭反垄断调查 可能罚金8-80亿美元





作者：陈宝亮

近日，中国反垄断机构启动了对于三星、海力士、美光三家存储芯片巨头的反垄断调查。在全球DRAM市场上，三巨头占据90%以上市场份额。

据专业集成电路行业媒体集微网报道，中国反垄断机构于5月31日对三星、海力士、美光位于北京、上海、深圳的办公室展开突然调查，三大巨头有碍公平竞争的行为以及部分企业的举报推动了中国反垄断机构发起此次调查。

自2016年Q3进入涨价通道后，存储芯片的涨价持续至今，已接近两年。中国是全球最主要的存储芯片消费国，受存储芯片涨价因素，2017年，中国进口存储芯片889.21亿美元，同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。2017年底、2018年5月，反垄断机构已就持续涨价问题分别约谈三星、美光。

需要指出，价格垄断行为在寡头垄断行业属于常见市场行为。2005-2006年间，美国司法部曾裁定三星、海力士、英飞凌、尔必达、美光在1999-2002年间存在价格垄断行为，对前四家公司处以总计7.29亿美元罚款，美光因率先认罪并协助调查而免于处罚。7.29亿美元罚款中，三星的销售处罚为2.4亿美元，占其在1999-2002年美国12亿销售额的20%。

记者根据美光、三星、海力士财报统计，2017财年，三家公司的半导体业务在中国营收分别为103.88亿美元、253.86亿美元、89.08亿美元，总计446.8亿美元，同比2016财年的321亿美元增长39.16%。

在国内，根据《反垄断法》、《反价格垄断规定》，经营者存在价格垄断行为的，按照《反垄断法》第四十六、第四十七、第四十九条进行处罚，处以上一年度销售额1%-10%的罚款，且需要考虑违法行为的持续时间。

如果裁定三大巨头存在价格垄断行为，并按照2017年在中国销售额进行处罚，那么罚款额将在4.4亿美元-44亿美元之间，而如果考虑从2016年至今的市场行为，以2016-2017年度销售额进行处罚，那么罚金将在8亿美元-80亿美元之间。