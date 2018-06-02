微软：运行Win10设备突破7亿台 小娜用户超1.5亿

来源：作者：浮生/实习

IT之家6月2日消息 北京时间6月1日，微软在伦敦启动了Insider Dev Tour活动，并分享一些关于Windows 10生态系统的新数据。微软表示，现在运行Windows 10的设备已经越过了7亿台，这7亿台设备来自PC、手机、Xbox主机、HoloLens以及Windows MR头显等。

在上月初举办的微软Build 2018开发者大会首日上，微软就已经宣布了这一成就。此次微软还带来了一些新的数据，其中微软小娜（Cortana）的用户超越了1.5亿，Windows 10在商业领域的使用率同比增长84%，用户使用Windows 10的时长已经突破1970亿小时。

值得一提的是，微软在去年10月已经宣布，综合Windows 10、安卓、iOS和Xbox平台数据，小娜的月活跃用户已达1.48亿。该数字在2016年12月时是1.45亿，可见微软在这方面所取得的“进步”太小。

在之后的战略中，微软可能会更多地将小娜带到流行的应用程序中。小娜已在去年登陆即时通讯软件Skype，其下一步很有可能会是Outlook。