新浪科技> 业界 > 正文

微软：运行Win10设备突破7亿台 小娜用户超1.5亿

微软：运行Win10设备突破7亿台 小娜用户超1.5亿
2018年06月02日 11:14 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：作者：浮生/实习

　　IT之家6月2日消息 北京时间6月1日，微软在伦敦启动了Insider Dev Tour活动，并分享一些关于Windows 10生态系统的新数据。微软表示，现在运行Windows 10的设备已经越过了7亿台，这7亿台设备来自PC、手机、Xbox主机、HoloLens以及Windows MR头显等。

　　在上月初举办的微软Build 2018开发者大会首日上，微软就已经宣布了这一成就。此次微软还带来了一些新的数据，其中微软小娜（Cortana）的用户超越了1.5亿，Windows 10在商业领域的使用率同比增长84%，用户使用Windows 10的时长已经突破1970亿小时。

　　值得一提的是，微软在去年10月已经宣布，综合Windows 10、安卓、iOS和Xbox平台数据，小娜的月活跃用户已达1.48亿。该数字在2016年12月时是1.45亿，可见微软在这方面所取得的“进步”太小。

　　在之后的战略中，微软可能会更多地将小娜带到流行的应用程序中。小娜已在去年登陆即时通讯软件Skype，其下一步很有可能会是Outlook。

微软Win10小娜
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有