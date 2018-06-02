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华夏幸福董事长造车：拿下整车生产资质 车名叫哪吒

华夏幸福董事长造车：拿下整车生产资质 车名叫哪吒
2018年06月02日 08:58 澎湃新闻
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　　[摘要]根据现行规定，企业要想获得整车生产资质，需要国家发改委及工信部先后许可颁发牌照，才能启用新工厂，申请让汽车挂牌、上路。目前，拥有双牌照资质的企业，大多为具有传统能源汽车生产经验的整车厂。

　　产业地产开发商华夏幸福（600340）董事长王文学的新能源车布局，迈出了关键一步。

　　6月1日，北京，浙江合众新能源汽车有限公司（浙江合众新能源）召开发布会，正式发布了自己的汽车品牌——NETA哪吒汽车。

　　浙江合众新能源总裁张勇称，哪吒是中国本土少有的、勇于挑战现有规矩的传统大IP，希望哪吒汽车成为未来汽车行业的“弄潮儿”，打破市场格局与僵化思维。

　　浙江合众新能源成立于2014年10月，注册资本为6.25亿元人民币。

　　接近浙江合众新能源的有关人士对澎湃新闻记者表示，合众新能源是王文学个人进行的投资。

浙江合众新能源总裁张勇介绍车型品牌——哪吒汽车浙江合众新能源总裁张勇介绍车型品牌——哪吒汽车

　　引人注目的是，今年5月，浙江合众新能源汽车获得了工信部的新能源牌照，成为新能源整车制造的新玩家中，第七家获得“双牌照”的企业。

　　根据现行规定，企业要想获得整车生产资质，需要国家发改委及工信部先后许可颁发牌照，才能启用新工厂，申请让汽车挂牌、上路。目前，拥有双牌照资质的企业，大多为具有传统能源汽车生产经验的整车厂。

　　张勇对澎湃新闻表示，拿到双牌照，仅是拿到了正式的入场券。比起传统车企，新成立的车企从工厂制造工艺到供应链，都有不少挑战。

　　张勇补充道，新创立的车企有好机制、无历史包袱，这是优势：一方面，传统整车制造的流程长，难激发员工创造性；然而，新创立的车企，有好的体制、没有包袱和历史沉淀，能从零开始轻装上阵，大胆用新技术和工艺，无边界创新，无需顾虑。此外，伴随年轻消费者的崛起，只要产品好，完全可以再造品牌。

　　今年4月，浙江合众新能源位于浙江桐乡的工厂已经竣工并开展汽车试制，一期投资11.56亿元，一期规划产能为8万台/年。包括冲压车间、涂装车间、焊装车间和总装车间完整的整车制造四大工艺。

　　据悉，哪吒汽车首款量产车型是一款A0级轿车，今年第三季度上市。目前，浙江合众新能源已经启动“千万公里”路试公测活动。

　　在6月1日的发布会现场，浙江合众新能源还透露了全新概念车EUREKA 01的部分细节。

　　合众新能源副总裁兼设计中心总经理常冰介绍，该公司致力于把车内空间家居化，变成乐于乘坐，实现娱乐、休息等生活功能的移动客厅或者移动办公室。为此，后排座椅将改成“通铺”，随意乘坐，满足长途出行的舒适需求；中控台的液晶屏数量和尺寸也可以按照消费者需求进行定制。

　　在发布会现场，该公司高管在回顾浙江合众新能源过去3年的发展历程时，将“一个战略股东”列为四大成就之一。

　　虽然发布会现场，并未言及上述战略股东，但查询工商资料可见，浙江合众新能源背后闪动着华夏幸福（600340）董事长王文学的身影。

　　据企查查数据，2017年底，浙江合众新能源的法定代表人由方运舟变更为王文学，王文学担任公司董事长，方运舟任董事兼总经理。同时，拉萨知行创新科技有限公司（拉萨知行）成为企业法人，占股54.31%，成为公司大股东，拉萨知行背后的实控人即是王文学。

　　方运舟原是奇瑞新能源汽车项目负责人、清华大学节能与新能源汽车中心副主任，他曾于2008年及2010年参与《节能与新能源汽车产业发展规划》和国家“十二五863”计划的编写。

　　伴随王文学的入股，浙江合众新能源也迎来了更多资源。

　　5月10日，合众新能源与蕃茄出行、巴歌出行、小二租车、PonyCar四家企业签署战略采购协议，四家公司将合计采购哪吒汽车2万台。公开报道显示，巴歌出行、PonyCar、蕃茄出行背后均有王文学所有企业的参投。

　　有分析人士认为，在王文学资本运作的背后，或伴随着华夏幸福的战略转型。目前，华夏幸福已有多处新能源汽车产业基地，形成了产业链集群，参股浙江合众新能源，能实现从零部件园区到整车的整体布局，借助自身体量，完全可以再造新能源汽车产业龙头。此外，也有助于企业进一步拿地，建设新能源产业园。

　　6月1日，华夏幸福相关人士对澎湃新闻表示，合众新能源与华夏幸福并无直接关系。

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