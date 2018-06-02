新浪科技> 业界 > 正文

190亿补贴“秋后到账” 新能源车退坡效果明显

190亿补贴“秋后到账” 新能源车退坡效果明显
2018年06月02日 08:40 华夏时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：华夏时报 作者：孙斌 于建平

　　摘要：针对今年第一轮新能源汽车补贴款审核退坡的现象，中国汽车技术研究中心副主任吴志新认为，原计划为2020年退坡，目前政策相当于提前2年执行，意味着政府插手管理新能源汽车市场，也暗示了该市场目前发育不健全。

本报记者 孙斌 于建平 北京报道

　　本报记者 孙斌 于建平 北京报道

　　5月25日，工信部对外公示了《关于2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审的报告》，随报告下发了2016年及2017年新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表。119家嗷嗷待哺的车企得到共计189.72亿元补贴款，其中涉及2016年的补贴款123.3亿元，2017年的补贴款66.41亿元。

　　这是2018年工信部的第一轮新能源汽车补贴款的审核公示。2017年的补贴大潮中，总共核定了3批，有21.38万辆汽车获批，共得到257.67亿元补贴款。和往年跨年派送显示出不一样的信息是，虽然大赢家客车行业仍占据高额补贴之列，但补贴退坡势头已经越发明显，各车企资金流动压力日益加大，而且补贴资金流向早已开始从客车转向乘用车。

　　监管大数据整合任重道远

　　公告显示：2016年，有86家企业的512种车型申报，共计51016辆。企业申请清算资金1246311.3538万元，专家组核定的推广数50208辆，应补贴金额1233058.2724万元。2017年，有87家企业的432种车型申报，共计230616辆。企业申请清算资金960114.6837万元，专家组核定的推广数161667辆，应补贴金额664099.1825万元。

　　一年中，补贴整整退坡568979万元，申请企业数相当，申请车型种类也仅是略有下浮，但获批具备补贴资格的车型却明显下降，去年实际具备补贴资格的为50208辆，今年有161667辆获批。

　　2017年的申补车型中，有超过40%被“打了回来”，其中最大的原因就是还没有接入国家监管平台，1000辆以上规模“被拒”的企业包括江淮、北汽、广汽、长城、御捷、海马、江铃、吉利等。

　　2017年11月16日，中机车辆技术服务中心发布《关于落实企业监测平台与国家新能源汽车监管平台平稳对接的通知》，要求2017年之后注册登记的新能源汽车产品需要上传运行数据（整车车辆状态、充电状态、运行模式发生变化时的相关数据，不包括定位数据），接受国家监督。截至目前，大部分申请新能源汽车补贴的企业尚未按照要求完成数据的对接，由此导致了补贴初审通过率大幅降低。

　　北京理工大学副校长孙逢春认为，新能源汽车大数据平台还存在体系架构不完善、数据传输范围不明确、相关标准体系需要完善和协调、自主品牌与中外合资以及进口等车辆管理不统一、国家数据安全和测绘法等风险规避的诸多问题，这都限制了当下企业的申报。

　　说白了，以当下车联网技术应用水平论，数据上传完全没有障碍，但汽车制造业长期各自为政的现实阻碍了国家监管平台的真正落地。

　　退坡后资金流向乘用车企

　　针对今年第一轮新能源汽车补贴款审核退坡的现象，中国汽车技术研究中心副主任吴志新认为，原计划为2020年退坡，目前政策相当于提前2年执行，意味着政府插手管理新能源汽车市场，也暗示了该市场目前发育不健全。

　　补贴的作用，是帮助新能源汽车行业在效率和公平两个层面上得到平衡。效率过高，但是公平太低，那么补贴就应该偏向后者，反之偏向前者。所以，提早退坡并不意味着放弃，而是寻求平衡，以达到最高的社会福利状态。

　　以这一轮补贴中的最大赢家宇通汽车为例，今年其斩获33.3114亿元的补贴款，占到本次补贴总金额的17.56%。而去年工信部11月28日发布的《关于2016年度新能源汽车推广应用财政补助资金（第二批）清算审核初审报告》显示，宇通客车获得58.5亿元的补贴，遥遥领先其他车企，占据了当时总补贴金额的35%。而其2016年全年利润为40.4亿元。

　　补贴数字的明显变化，首先证明了进入到2017年之后，客车企业的补贴已开始直线下降，补贴资金流开始面向新能源乘用车企，而另一方面，数字的变化显示市场的公平效应也正在显现，补贴金额高于或占车企全年利润多头的局面正在实际运行中被打破。

　　2016年—2017年累计获补金额前十的名单中，宇通、金龙、中通等客车制造商在2017年度的获补金额均大幅下调，而北汽、江铃、吉利、江淮、上汽等乘用车企的获补金额都获得了相当程度的增长。

　　值得关注的是，2017年的新能源汽车销冠比亚迪，在这一波操作中只收获了2016年的新能源补贴，2017年金额尚未呈现出来，故没有杀入补贴排行榜。

　　扔补贴拐棍的节点将近

　　漂亮的销售数字，是可以用补贴支撑起来的，只是这个持久的效果没有我们想象的杠杆效应。

　　日产—雷诺联席总裁卡洛斯·戈恩针对中国的补贴市，对外界的表述就很直白：“我们无法在中国出售日产聆风，我认为它的价格比较昂贵，并不适合中国消费者。我们进行了实地调研，发现中国市场中需求量最大的就是低成本电动汽车。”

　　戈恩口中，中国的低成本电动汽车一方面是指国内的电动车技术水平普遍较低，而另一个指向则是在政府补贴市的影响下，各大车企借助补贴大打新能源价格战。

　　面对当下新能源补贴愈加收紧的现状，电动汽车行业专家朱玉龙大胆预测：2018年发生的纯电动汽车价格踩踏，还有2018年各个新造车企业上市对于市场的搅动，已经超过一定的范畴。对整个电动汽车而言，处于相对危险的地步。按照实际的预期，2019年可能会有新的一轮退坡，各个汽车企业不能对2019年的补贴心存幻想。

　　其实，今年年中各大车企发布的年报已经足够说明问题，如宇通般幸运者毕竟是少数，多数车企都在这轮退坡中栽了跟头，这不仅是工信部在给企业敲警钟，同时也是市场在给车企敲警钟，拐棍必须尽快甩掉，退坡后的沙滩上，真正惨烈的大战时刻将在我们眼前发生。

　　编辑：于建平  主编：赵云

新能源汽车补贴
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有