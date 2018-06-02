默认开通免密支付银行不能替客户做主

来论

是否开通免密支付、免密支付的限额定为多少，都应该由用户自己说了算。

据媒体报道，自今日起，中国银联将与各成员机构联合对“小额免密免签”功能进行优化，届时银联芯片借记卡、信用卡的小额免密免签单笔限额将由300元提升至1000元。

“小额免密免签”本是银联为持卡人提供的小额快速支付服务，意即持卡人不会被要求输入密码也无需签名，即可完成支付。在银联和成员机构看来，这可以提高支付的便捷性。

但对民众来说，免密支付无疑增加了他们在资金安全方面的担忧。更让人担忧的，是多家银行表示，免密支付功能是在开卡时默认开通的，开通时不需征得持卡人事先同意。有网友吐槽：“开卡时不知道，都是在消费时才知道。”

这再次增加了用户的疑虑：万一卡丢了，盗刷岂不很方便？虽然一次可以盗刷1000元，一天限额3000元，但对于很多人来说，也不是一个小数目。“手机支付一般还有手机密码或指纹解锁作为一层保护，这个卡如果丢了就相当于直接丢钱了。”虽然银联表示设置了专项赔付金，持卡人挂失前72小时内被盗刷消费金额在一定额度内可获得补偿，但与用户全额赔付的要求仍有差距。

让人不满的不止如此。假如用户不需要这种免密服务，还得自己提出申请办理关闭。这并不容易：部分银行网点对于如何取消也并不清楚，一位工作人员称“柜台无法关闭该功能，只能拨打客服操作”。在部分银行的APP中，取消该功能的程序也十分繁琐。

用户对商品或服务具有知情权和选择权。银行在开通某项功能时，应当充分、有效告知用户相关内容和风险，并由用户签字确认——这是交易的合理程序。开卡时开通了免密免签功能，办卡者自己却不知道。这岂不是银行代替客户做主了？从法律上说，相关银行有侵权和强制交易之嫌。

显然，涉及免密支付开通和额度的问题不宜由银联和银行自说自话，而应该把决定权交给用户。是否开通免密支付、免密支付的限额定为多少，都应由用户自己说了算。况且，由用户自己开通业务并确定限额，这并不是多大的技术难题，目前的技术手段完全可以做到。

尊重用户、赋予用户自主选择权，并尽可能降低用户的安全风险，是提高支付市场竞争力的关键。鉴于此，还望相关银行能够及时纠正程序，把免密支付和额度的决定权还给用户。

□殷国安（职员）