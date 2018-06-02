30万精英人才进军区块链 他们是赌徒还是信徒？

整个精英阶层，都在向区块链迁徙。

技术人才、投行精英，与海量的资金一起，正在浩荡进场。

“保守估计，最近半年，起码有30万人才涌入区块链领域。”某头部猎头公司曾统计出这样的数字——这还是正规招聘机构统计到的，大量创业者和其他入局者不在此列。

什么样的人，正在进军区块链？

区块链是否已成为资金和人才的高密区，迎来奇点大爆炸？

01、年薪百万难

突然之间，你发现自己的朋友圈，开始充斥着各式区块链的消息。

一问，才发现自己各式的朋友，都纷纷进入区块链圈子，成为从业者。

而30万精英，正在开始有史以来最轰轰烈烈的一次“人才大迁徙”。

2016年，被称为“区块链元年”。那时从业者并不多，圈子很小。

随着时间的推移，这个江湖急剧扩张，变得熙熙攘攘。

如同一场流动的盛宴，无人愿意缺席。

区块链的浪潮，来势太猛，很多人都未做好准备，只能仓促进场。

而人才泡沫，和区块链泡沫一样，越吹越大。

某头部科技公司准备搭建区块链团队，负责人程颐的年薪不过60万，他对面试者开出了“100万”的年薪，对方却还在蹙眉，表示要再考虑一下。

“工作3年，有1年的区块链经验，就敢要价100万。”程颐称，行业已陷入巨大的人才泡沫中。

某猎头公司负责人胡丽娜称，区块链的技术总监、运营总监、产品总监，年薪已在40万-150万之间。

“区块链人才普遍月收入在4-6万，高的6-8万。”某巨头公司架构师表示。

他们的薪资，的确居于金字塔塔尖。

区块链的技术人才，已成为市场上最抢手的资源。

BOSS直聘数据显示，2018年第一季度，区块链技术岗位平均招聘薪酬增长31%，打败了其他所有岗位。

“但区块链人才池太小，挖人很难。挖一个区块链的人，要付出200%的努力。”胡丽娜说。

行业正在上演激烈的抢人大战。

“BATJ、众安、小米等巨头的区块链人才，是首要挖掘对象。”程颐称，一般这些人手中都有几个offer。

为了挖到巨头公司的区块链人才，很多公司都给干股、期权，还有Token。

而整个区块链人才市场，都处在一种高度流动的状况中。

“公司在圈内稍有点名气，就有一堆人来挖角，开出更高的工资。”程颐称，在金钱的诱惑下，员工几乎没有忠诚度可言。

“3个月一跳，最开始月薪6000，现在直接是2.5万。”一位区块链记者在毕业后入行，一年多的时间内，工资已翻了4倍多。

各家区块链公司，也面临人才随时会被挖光的危险。

一家媒体公司建立的区块链团队，10个人，半年时间，全部被挖光。

“仅仅靠工资？根本留不住人。”程颐称。

那靠什么？

“我们现在能拿到很多项目的私募份额，然后会分给员工，以此来绑住他们。”程颐称。

而头部的交易所、基金，几乎都靠着“私募份额”捆绑员工。

“私募赚的钱，可能比工资高得多。”程颐称。

为了招人，各家公司使尽浑身解数。“有的公司甚至会给猎头发Token。后者得到5万的Token，去二级市场就可能卖到10万。”布比区块链CTO王璟说。

热潮涌动之际，也不乏鱼目混珠的现象。

绝大多数的从业者，在程颐眼中都是不合格的。

“区块链技术本身并没有那么神奇，会Java、Go、Python语言的人才，能够很容易转型。”猎头吴东博说。

但是，要成为区块链的技术精英，不仅仅要懂一些计算机、编程语言，还要对经济学和博弈论有深刻理解。

其实，区块链的核心，是技术，但其灵魂，却是共识机制。

而区块链能否落地，能否激活所有人的潜能，共识机制才是核心。

比如，比特币的共识机制PoW，就是把人性中“对利益的无限追求”作为原动力，来驱动众人的。

矿工不停地挖矿，燃烧着电能，消耗着显卡，不是为了什么比特币信仰，而是为了“得到币的奖励”。

丹华资本的合伙人张首晟说，比特币是用人性之恶，作为燃料。

一个好的共识机制，是技术、经济学、博弈论的完美结合。

“我觉得，好的区块链人才，应该是经济学和技术的双料人才。”百度（249.76， 7.20， 2.97%）区块链负责人曾对一本区块链表示。

02、信仰者

除了技术宅和极客，什么样的人，正在进入区块链领域？

金融圈的精英，是最早嗅探到区块链利益和价值的人。

“我身边起码有20%的朋友注意到区块链，并进入这个行业。”投行出身的志东称。

有意思的是，这次人才大迁徙中，汇入了两股势力。

一部分人，具有区块链信仰，是自由主义甚至无政府主义者。

这其中，有很多90后。

和吃苦耐劳、相对沉稳的80后不同，他们更自我，更注重自身职业发展规划，跳槽更频繁。

“很多90后觉得，自己在某个行业遇到了天花板，想换个更有竞争力的行业。”王璟在观察后发现，他们最不甘心的，就是做一颗螺丝钉。

而区块链正好符合这些要求，让他们一见钟情，最终决定All-in。

26岁的陈小凯就是如此。在美国学金融的他，是一个典型的自由主义者和理想主义者。研究生毕业后回国，他进了一家证券公司做股权投资。

这个工作很风光，但他并不喜欢。

繁冗、缓慢的中心化金融体系，早就陈旧迂腐，亟待革新。

2018年年初，陈小凯放弃了不菲的奖金，离开金融行业，进入某数字货币交易所工作。

和陈小凯类似，23岁的李攀，也早早就感觉触到了职业天花板——她曾在某互联网创业公司担任总助，一年后，她觉得，“文职工作，做到总助也就到头了”。

最终，她选择了去做区块链运营。

“区块链跟金融有关，离钱特别近，变现能力比其他行业强很多。”她认为，区块链，最符合自己未来的发展方向。

在这些90后眼中，“选择大于努力”，已是一个不争的事实。

另外一部分人，大多冲着巨大的财富效应而来。

“我工资的80%用来炒币。除了买主流币，我还会买一些新项目的私募份额。”志东称。

尽管市场冷静了很多，但“炒币还是比工资赚得多多了”。

他称自己不过是一个“赌徒”。

信徒也好，赌徒也罢，都纷纷汇入了这次人才迁徙的洪流中。

03、泡沫未必是坏事

区块链行业存在泡沫，已经成为不争的事实。

“现在在国内，能真正把区块链说清楚的人都不多。对整个底层技术研究得特别透的人，很少。”前述巨头公司架构师说。

他表示，在区块链领域，现在国内还没有大牛。

但任何风口都会产生泡沫，而这不一定是坏事。

“有泡沫的时候，至少所有资源都在为这个行业服务，而你可以自由选择。”王璟说。

闯进区块链世界的人中，有为名利来的赌徒，有为理想来的信徒，还有第三类人吗？

当然——在区块链的世界里，更多的人，是同时为两者而来。

而这未必是坏事。“投机和热情是混合在一起、互相促进的。因为对金钱有追求和渴望，人的潜能才能被真正激发。”王璟说。

他表示，很多创业公司不会拒绝来区块链世界投机的人。因为，“冲着投机来的人，也得把事情做好，才有投机的机会”。

某种程度上，这也是因为，这个行业实在是太缺人了。

“我相信区块链会有一二十年的热度，这一波我不能错过。”对于未来，陈小凯无比乐观。

他会买币，但不短炒、对杠杆保持警惕，他认为自己在进行价值投资。

他在交易所的同事们，有不少人并没有炒币，但同样热爱区块链。

他很喜欢自己现在的生活，“因为在做自己喜欢的事情”。和传统金融机构相比，去见项目方创始人时的平等氛围，也让他感动。

而李攀也是如此。对接、策划、营销、看消息和行情……她天天忙到凌晨2点。一度，她还做过一个区块链自媒体。

“在这个圈子里，很多人都单身。连恋爱也不谈，就感觉每天都过得很充实。”

“我真的有站在时代的风口浪尖的感觉。”她表示。

她用三个词概括这个行业：疯狂、欲望、值得期待。

她和陈小凯都坚信，区块链可以改变这个世界。

一场浩大的区块链盛宴，正在开场。各方人等纷纷入席。

当前只是开始，很难预测出它最终的规模。

而或许，正是这份未知，给了参与者无尽的想象力与探索的勇气。

（应受访者要求，程颐、陈小凯和李攀为化名）

（文/罗素 来源：一本区块链）