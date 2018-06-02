苹果拒参加欧洲议会逃税听证会 怕影响爱尔兰上诉案

新浪科技讯 北京时间6月2日凌晨消息，苹果公司(以下简称“苹果”)今日拒绝了欧洲议会下属一委员会的邀请，称不会参加该委员一场有关逃税的听证会，因此怕影响了对爱尔兰逃税案的上诉结果。

该委员会计划于6月21日召开一场关于逃税的听证会，并已邀请苹果参加。今日，苹果在致信该委员会负责人、德国绿党众议员斯文·吉古德(Sven Giegold)的信中称，将不会出席这场听证会，因为正在等待欧盟第二高等法院的上诉裁决。

欧盟委员会2016年8月裁定，苹果在爱尔兰非法逃税130亿欧元(约合153亿美元)，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。

5月中旬，爱尔兰财政部长帕斯查尔·多诺霍(Paschal Donohoe)称，苹果已将第一笔15亿欧元(约合17.6亿美元)的补缴税款存入爱尔兰政府设立的一个代管账户中。

在支付税款的同时，苹果也在等待该案的上诉结果。对于欧盟2016年的裁决，苹果和爱尔兰政府均已提起上诉。

苹果欧洲政府事务高级总监克莱尔·斯威特斯(Claire Thwaites)今日表示，不参加听证会是不想影响上诉案的裁决结果。

斯威特斯说：“上诉案正在进行中，可能很快开庭。我们不想参加有关该话题的公开听证会，因为这可能影响到法院的裁决结果。”(李明)