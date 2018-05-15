苹果加州自动驾驶测试车增至55辆 超对手特斯拉谷歌

原标题：苹果加州自动驾驶测试车数量增至55辆 超过特斯拉谷歌等对手

【TechWeb报道】5月15日消息，据国外媒体报道，苹果公司在加州机动车管理局（DMV）注册测试的自动驾驶汽车已增至55辆。这意味着苹果在加州拥有第二大自动驾驶汽车车队，仅次于通用汽车旗下的自动驾驶子公司巡航自动化公司（Cruise），后者拥有104辆自动驾驶测试车。

苹果公司有83名司机被允许成为其自动驾驶测试车的安全驾驶员。不过，苹果并没有在加州申请全自动驾驶测试许可，这种许可将允许该公司在车内没有驾驶员的情况下测试自动驾驶汽车。

去年4月，该公司首次在加州获得测试自动驾驶汽车的许可，最初只有3辆雷克萨斯Rx450h SUV（运动型多用途车）被测试。今年1月份，苹果在加州的测试车辆仅为27辆。到3月份的时候，该公司被允许在加州的公共道路上测试的自动驾驶汽车增至45辆。

根据加州机动车管理局的数据显示，现在苹果注册的自动驾驶测试车数量超过了谷歌旗下的自动驾驶部门Waymo（51辆）、特斯拉（39辆）、宝马（12辆）、丰田（11辆）以及梅赛德斯-奔驰（5辆）等竞争对手。

加州机动车管理局总共向53家公司提供了自动驾驶汽车测试许可，包括409辆汽车和1573名安全驾驶员。

很明显，以上所列的公司只被允许测试有安全驾驶员坐在车内的自动驾驶汽车。到目前为止，加州机动车管理局还没有发放任何全自动驾驶测试许可。

为了进行自动驾驶测试，公司必须先在受控条件下对车辆进行测试。此外，这些车辆还必须符合SAE（美国汽车工程师学会）四级或五级车辆标准。

加州机动车管理局的一位发言人表示，该机构目前正在审查两项自动驾驶测试许可申请。

世界各地的企业正竞相成为首批拥有全自动驾驶汽车的企业。自动驾驶技术被认为是汽车和打车行业的未来，这对任何能够成为领跑者的公司来说都是有利可图的。

苹果对于自己的目标还不清楚。虽然该公司一度被认为在设计一款成熟的电动汽车，但据称它的工作已经缩小到创建一个平台，该平台有可能是打车服务平台。

除非该公司进行重大投资，否则它可能不得不与一家或更多的外部公司合作，因为它缺乏运营类似Waymo风格的打车服务的专业知识和基础设施。

打造一辆自行设计的汽车将会更加复杂，因为它需要与制造商合作，并确保汽车容易进行维修。

过去一年左右，苹果的自动驾驶技术令人有些困惑。很多传言称，苹果将建造自主软件/硬件套件，并将它们授权给其他制造商使用，而不是制造自己的苹果品牌汽车。（小狐狸）