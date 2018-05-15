彭博社：中国科技创企的挣扎不利于独角兽IPO

新浪科技讯 北京时间5月15日早间消息，过去一年上市的那些中国科技初创企业所面临的困境，对于那些寻求IPO的独角兽企业来说是一个坏兆头。

彭博社收集的数据显示，智能手机制造商小米公司和打车软件巨头滴滴出行是至少23家寻求在亚洲和美国IPO的中国科技初创企业之二。但过去一年里，这些待上市公司的业绩并不好。

过去一年，21家上市的科技公司的中，有三分之二的IPO价格低于发行价，平均股价在周五之前下跌了20%左右。在线融资平台趣店和拍拍贷分别下跌55%和48%，而搜索引擎搜狗则跌了27%。

私人估值的惊人飙升使得中国的164家公司的市值至少达到10亿美元，但它们现在在公开市场上面临着严峻挑战。这些公司的流动资产过于庞大，以至于投资者们担心香港会出现资金短缺。令问题更加复杂的是对于增长的更冷静的评估，腾讯和阿里巴巴的业绩都远低于此前创下的纪录高点。

大华继显驻上海的分析师Julia Pan表示：“这些中国企业正处在一个需要从公共市场获得资金的阶段，许多企业将试图尽可能地提高估值。正如你在去年上市的公司所看到的那样，如果他们的业务无法支撑，他们的价值将会回落。”

过去一年里，中国最大的几家互联网公司，包括腾讯控股有限公司和百度旗下的爱奇艺有限公司等中国最大的互联网公司都已IPO，但它们属于少数。

近期上市的阴云映射着人们对于这些公司能否成功应对新兴监管举措的担忧。中国科技行业的竞争如此激烈，这些竞争的合法性也备受质疑。

知名的中概股做空高手Carson Block就把枪口对准了中国互联网金融服务有限公司（China Internet national Financial Services Inc.）。他表示，该公司的贷款业务几乎没有真实的，唯一发放贷款的人是其董事长。尽管这家总部位于北京的公司否认了上述指控，但其股价自11月高点以来仍下跌了近50%。

对于趣店来说，投资者们对这家总部位于北京的公司没有能力解决监管打击而感到恐慌。它还没有获得非存款贷款业务所需的许可证，并且公司告诉投资者，它不能向他们保证“过去或现有的做法不会被认为违反任何现有或未来的法律、法规和政府政策。”拍拍贷还表示，该公司可能最终不会遵守某些政策规定——这些政策要求企业摆脱被禁止的贷款。

麦格理（Macquarie）驻台北分析师德克斯特•许尔（Dexter Hsu）表示：“监管的不确定性是该行业的一个巨大问题。正是中等规模的公司才会正经历着这种最艰难的时期，因此我们也可能会看到许多合并。”

搜狗代表了中国科技行业的变化有多快。虽然它的大部分吸引力来自于在腾讯庞大的微信App上担任唯一的搜索服务提供商，但由于这家社交网络巨头开始提供自己的搜索服务，搜狗的地位已经受到大幅削弱，并导致了该公司股价的下跌。

一些对该行业的担忧已经开始影响即将到来的IPO。

据知情人士透露，小米于5月3日在香港上市，估值一度传闻达到1000亿美元，但目前预计将达到600亿至700亿美元。

据报道，中国直播应用映客今年3月申请上市，但尚未获得上市许可。该公司正在寻求3亿美元的IPO。尽管该公司表示，就收入和付费用户数而言，它是中国第二大的视频直播平台，但YY和陌陌等竞争对手在这两个指标上都更占优势。最重要的是，该公司被像抖音这样的新来者所包围，他们提供的视频上传时间较短，而映客的活跃用户、付费用户和收入都在下降。

“（映客）这些指标看上去并不乐观。”大华继显驻上海的分析师Julia Pan表示。

还有其他一些公司一直生活在行业巨头的阴影下，它们试图在像电子商务这样的竞争激烈的行业中开辟出一个利基市场。中国时尚网站美丽说据说正在寻求IPO，估值至少为40亿美元。它正面临着那些深耕于社交媒体的同行的严峻威胁——比如拼多多，最近据说已经筹集了超过10亿美元的私人资金，而小红书据说正在寻求至少2亿美元的融资。

瑞银集团（UBS Group AG）分析师刘杰（Jerry Liu）表示：“整个市场的高增长正在逐渐消退。企业必须越来越专注于获取市场份额，并提高产品的盈利能力。”(赛文)