风投支持金融科技独角兽全球排名：陆金所第一

新浪科技讯 北京时间5月15日早间消息，在过去的十年里，金融科技（fintech）已经成为一个巨大的产业，新公司如雨后春笋般涌现。从在线贷款到高频交易技术，再到下一代信用评分软件，金融科技公司无所不能。

追踪风险投资行业的CB Insights最近提供了一份名单，列出了世界上所有的金融科技独角兽公司——即获得风险资本支持的、价值超过10亿美元的私人企业。

该公司分享了26家金融科技独角兽公司的名单，这是该公司2018年第一季度全球金融科技融资报告的一部分。

CB Insight这次发布的名单只专注于由风投支持的业务，而不是那些受天使投资、私人股本公司支持，或受任何债务、二级市场或信贷交易支持的公司。

以下为CB Insight发布的26家金融科技独角兽公司的名单：

1. 陆金所

市值：185亿美元

主要业务：中国的P2P贷款和金融平台

热门原因：陆金所是中国最大的网上银行之一，有望在今年进行IPO。

总部：上海

成立于：2011年

融资：17亿美元

2. Stripe

Stripe两名创始人

市值：92亿美元

主要业务：在线支付处理，让企业和公司接受网上支付

热门原因：Fitbit、Pinterest、Twitter、Salesforce.com、Lyft、《卫报》、Kickstarter和Reddit都是使用该产品的知名公司。

总部：旧金山

成立于：2010年

融资：4.74亿美元

3. PayTm

市值：70亿美元

主要业务：印度电子钱包提供商

热门原因：该公司是印度最大的电子钱包供应商，注册用户超过2.3亿。

总部：德里

成立于：2010年

融资：3.2亿美元

4. SoFi

市值：45亿美元

主要业务：P2P学生贷款再融资，抵押贷款和其他类型的个人贷款

热门原因：像Zenefits一样，SoFi在2017年遭遇了一系列挫折。关于性丑闻和贷款虚假陈述的指控迫使其创始人迈克·卡格尼（Mike Cagney）辞职。前Twitter首席财务官、前高盛银行家安东尼·诺托（Anthony Noto）现在正引领着公司业务走向好转。

总部：旧金山

成立于：2011年

融资：21亿美元

5. Credit Karma

Credit Karma的CEO

市值：40亿美元

主要业务：提供免费的在线信用报告，以抵消提供金融产品定向广告的费用

热门原因：在美国和加拿大，超过7500万人使用了这项服务。谷歌资本是其中一个投资者。

总部：旧金山

成立于：2007年

融资：8.68亿美元

6. GreenSky

市值：36亿美元

主要业务：向处理贷款申请的银行提供技术

热门原因：曾担任高盛投资公司（Goldman Sachs）银行家的史蒂文·麦克劳克林（Steven McLaughlin）在2016年接受彭博采访时表示，GreenSky“是过去10年里创建的最好的金融科技公司。”

总部：亚特兰大

成立于：2006年

融资：3.5亿美元

7. Oscar

市值：32亿美元

主要业务：后奥巴马医改时代的数字医疗保险

热门原因：该公司仅用了16个月时间就突破了10亿美元的估值，其支持者包括PayPal联合创始人彼得·蒂尔（Peter Thiel）、高盛投资公司（Goldman Sachs）和亚洲首富李嘉诚。

总部：纽约

成立于：2013年

融资：8.92亿美元

8. Klarna

市值：25亿美元

主要业务：对用户友好的移动和网络支付系统——可以让人们随时购买和支付

热门原因：该公司每天处理80万笔交易，全球有6000万人使用它。红杉资本（Sequoia Capital）是其中的投资者。

总部：斯德哥尔摩

成立于：2005年

融资：6.36亿美元

9. Adyen

市值：23亿美元

主要业务：接受多种交易方式的支付平台

热门原因：Facebook、Airbnb、Uber、SoundCloud和Netflix都是其客户。该公司今年有望进行首次公开募股（IPO）。

总部：阿姆斯特丹

成立于：2006年

融资：2.66亿美元

10. Zenefits

市值：20亿美元（截止到2015年第二季度）

主要业务：为中小企业和保险经纪人提供工资，人力资源，健康保险，和合规管理的相关软件及技术

热门原因：最近几年，在有关证照的丑闻曝光导致其创始人辞职后，Zenefits的估值下降了一半。然而，新任首席执行官杰伊·富尔彻似乎稳定了局面。

总部：旧金山

成立于：2013年

融资：5.83亿美元

11. Avant

市值：19亿美元

主要业务：在线个人贷款

热门原因：该公司已借出超过10亿美元，并得到了老虎环球、KKR和杰富瑞等公司的支持。

总部：芝加哥

成立于：2012年

融资：18亿美元

12. Coinbase

市值：15亿-80亿美元（CB Insights列出的Coinbase价值15亿美元，但近期报道显示该公司正试图以80亿美元的价格估值）

主要业务：加密的货币交易和相关服务

热门原因：据报道，该公司去年的营收为10亿美元，有望成为加密数字货币中的谷歌。

总部：旧金山

成立于：2012年

融资：2.253亿美元

13. BuBank

市值：10亿到20亿美元之间

主要业务：巴西的App银行

热门原因：该银行拥有300万客户，并从红杉资本、高盛、老虎环球基金等公司筹集资金。

总部：圣保罗

成立于：2013年

融资：5.27亿美元

14. Affirm

市值：18亿美元

主要业务：一个分期付款供应商，能够让人们购买产品并分期付款

热门原因：该公司与美国1200多家零售商合作，该公司的技术帮助零售商提高平均订单量51个。摩根士丹利（Morgan Stanley）和新加坡政府投资公司（GIC）都是投资者。

总部：旧金山

成立于：2012年

融资：7.2亿美元

15. TransferWise

市值：16亿美元

主要业务：比银行更低廉的在线国际转账业务

热门原因：TransferWise每个月平台转账额达15亿英镑。理查德·布兰森爵士（Sir Richard Branson）和硅谷风投基金Andreessen Horowitz都是投资者。

总部：伦敦

成立于：2010年

融资：3.97亿美元

16. 团贷网

市值：14亿美元

主要业务：P2P贷款平台

热门原因：该公司已帮助个人和公司借款114亿美元，并帮助贷款人获得3.35亿美元的回报。

总部：东莞

成立于：2012年

融资：3.8亿美元

17. Robinhood

市值：13亿美元

主要业务：免费股票交易App

热门原因：这款App宣称拥有4百万注册用户，而且宣布其即将进行新一轮融资，估值将超过50亿美元。

总部：旧金山

成立于：2013年

融资：5.26亿美元

18. Clover

市值：12亿美元

主要业务：数字医疗保险

热门原因：该公司可能只是在新泽西州拥有大约2.5万名客户，但它已经从Alphabet的GV和红杉资本那里获得了投资。红杉资本是谷歌、苹果和Facebook的早期支持者。

总部：旧金山

成立于：2013年

融资：4.25亿美元

19. AvidXchange

市值：12亿美元。

主要业务：会计自动化软件。

热门原因：该公司得到了万事达（MasterCard）和新加坡淡马锡（Temasek）等公司的支持，拥有800多名员工。

总部：美国夏洛特市。

成立于：2000年。

融资：5.47亿美元。

20. UiPath

市值：11亿美元

主要业务：打造了一个能够让企业的部分业务自动化运作、专注于金融公司的平台

热门原因：该公司的估值在短短一年里就增长了10倍，其投资者包括Accel、谷歌的CapitalG和凯鹏华盈。

总部：纽约

成立于：2012年

融资：1.83亿美元

21. Gusto

市值：11亿美元

主要业务：基于云计算的工资、人力资源和福利服务

热门原因：Box、YouTube、Yelp、Yammer和Zuora的创始人与谷歌风投一起投资。

总部：旧金山

成立于：2011年

融资：1.76亿美元

22. 我爱卡（51 Credit）

市值：10亿美元

主要业务：在线金融咨询

热门原因：我爱卡为包括花旗银行和渣打银行在内的20多家中国主要银行提供风险管理和信贷咨询服务。

总部：北京

成立于：2005年

融资：9400万美元

23. Kabbage

市值：10亿美元

主要业务：针对小型企业的快速线上贷款

热门原因：该公司已经接手了超过40亿美元的贷款，并与西班牙桑坦德银行展开合作。

总部：美国亚特兰大

成立于：2009年

融资：5亿美元

24. Funding Circle

市值：10亿美元

主要业务：专注于商业贷款的P2P市场

热门原因：平台借贷数额超过30亿英镑，并且公司有望在今年晚些时候在欧洲上市。

总部：伦敦

成立于：2009年

融资：4.13亿美元

25. 同盾科技（Tongdun Technology）

市值：10亿美元

主要业务：风险控制软件

热门原因：去年10月，新加坡投资公司淡马锡控股（Temasek Holdings）向这家初创企业提供了7280万美元的融资，该公司在中国与多达7000多家机构有业务联系。

总部所在地：杭州

成立于：2013年

融资：1.5亿美元

26. Symphony

市值：10亿美元

主要业务：拥有银行级别的安全度的通信平台

热门原因：包括高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在内的许多顶级投资银行都是其投资者和客户，当然还有谷歌。

总部所在地：帕洛阿尔托

成立于：2014年

融资：2.96亿美元

(赛文)