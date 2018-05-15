我试用了十款Android拼图App：最后买了iPhone

2018年我最满意的一款手机是三星S9+，无论是紫色的外观，“夜视仪”级别的拍照，还是高通骁龙845，6+128GB的配置，找不出任何短板。

“水桶机”

作为曾经用过旧款旗舰S7 edge的用户，三星手机最明显的短板当属系统。S7 edge虽然有当时的旗舰处理器高通骁龙820的加持，但是日常实用的流畅度让我严重怀疑这是一款旗舰手机。

手握S7 edge的我，虽然惊艳于它的双曲面外观和拍照水平，但无法满足日常流畅刷微博、微信的需求。那时候的我，最大的心愿就是三星手机能有一套配得上旗舰定位的系统。

最终 S7 edge被我放进抽屉里吃灰了，我又用回了iPhone 6s。

系统在S9+这一代旗舰手机上不再是短板，得益于高通骁龙845的高性能和Samsung Experience 9.0的优化，S9+终于成为一款没有短板的三星“水桶机”。“风水轮流转”，我在用了一段时间某国产旗舰手机后，再用回S9+，竟然也开始感叹“三星S9+真流畅”，这在曾经的S7 edge上是不可想像的。

再次入坑三星后，我还花“重金”为S9+配备了官方的编织保护壳。

一款拼图App引发的“信仰崩塌”

从iPhone到三星，我是不在意从iOS切换到Android的。我常用的软件几乎都有Android版，微信锁定后台之后也可以及时收到消息推送。至于淘宝、百度全家桶的互相唤醒，三星自带的智能管理器也已经可以限制它们的后台活动。

看起来十分完美了，而且隔壁iOS 11 bug越来越多，反倒是Android阵营这边表现非常稳定。

“iOS你也有今天”，我的Android信仰似乎更加坚定了。然而一款拼图App引发了我的信仰“崩塌”。

拼图是我写稿的刚需，尤其是那些需要展示App界面的文章。比如我最近写的这篇《小程序都能用来占座、充饭卡和选课了，你还敢说微信上都是中老年人？》 就需要配上大量小程序页面的截图。

这个时候我就需要一款能快速把这些截图拼成一张横向长截图的工具。比如我在iOS上常用的Picsew，最终的拼图效果是这样的：

由于 Picsew并没有Android版，我在S9+上下载了十多款拼图App，试图替代 Picsew。

首先第一款是大厂Instagram出品的拼图App——Layout。虽然它的模版拼图很好用，但是无法自由拼图，也没有我需要的横向拼图的模版。

其次是P图必备的美图秀秀。同样，模版拼图很好用，你还可以选择多种不同的样式和相框。相比Layout，美图秀秀的拼图显得更花里胡哨。

不过美图秀秀依然没有我需要的横向拼图，自由拼图倒是有了，但是需要像第三张截图那样手动调整大小。Picsew两秒钟就能解决的事，用自由拼图这种方法把问题复杂化了。

“哈哈”在偷喝我同事水杯里的水，被我发现了

我又下载了另一款据说功能很强大的拼图App——PicsArt，这款App的拼图模版的确更丰富，我甚至有种它可以横向拼图的错觉，当我添加三张截图后，重新燃起的希望很快就破灭了。PicsArt依然会对截图进行一定的裁切，自由拼图同样也需要手动操作。

除了这几款拼图App外，我还试用了Fotor、海报工厂、简拼、拼立得、Photo Grid、MOLDIV，功能都与前三款类似。它们都是好用的拼图App，但它们是用来拼贴照片的，并不是用来拼截图的。

所以我用这些App来拼截图根本无法达到Picsew那样的效果，要么是截图被自动裁切来适应模版，要么是手动调整截图大小和位置。至于Android版的截图管理和拼图App，我至今没有找到。所以这篇文章中你看到的所有拼图都是我用iPhone上的 Picsew做的。

优质软件太少，依旧是Android最大的弱点。

不只是这一款iOS独占的拼图App，很多双平台的App在使用体验上也是Android不如iOS。

比如我买的智云Smooth Q手机云台，在用智云官方App配合S9+拍摄视频的过程中，还遇到了视频没有保存的情况，导致我举了一个小时的云台，最后啥也没录上。为了保险起见，我后来还是架上了iPhone来录视频。

至于微信和微博，也是优先保证iOS版的使用体验。Android版微信截至目前加载超过4M的原图还会闪退，同样一张原图，在Android版微博上放大后的清晰度不如iOS版。

虽然我已经有了令我非常满意的三星S9+，但我最终还是又买了一台iPhone。iOS 11 bug的确不少，但是为了这些iOS版的优质App，iPhone还是必不可少的。