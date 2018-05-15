西雅图向大企业收人头税 亚马逊每年需缴1000万美元

新浪科技讯 北京时间5月15日上午消息，西雅图市议会以9-0的投票结果通过了一个新的税法，该税法要求大型企业提升保障性住房建设和为流浪人员提供服务资金，提升幅度为大约5000万美元。数周之前，美国展开了一次激烈的讨论，讨论的议题是亚马逊等大型企业是否有责任为日益增多的露宿街头的人提供帮助。

新的法律规定，年收入在2000万美元以上的企业，每年需要按照员工数量缴纳此项税费，每个员工275美元。亚马逊在西雅图总部拥有超过4万名员工，这意味着这家电子商务巨头每年需要缴纳超过1000万美元的税费。这项税费将从明年开始征收，征收期限为5年，5年之后西雅图市议会将会对其效果进行评估，然后决定是否会继续征收。

至于这笔收入的用途，西雅图市议会同样进行了投票。在5-4的投票结果中，西雅图市议会决定将三分之二的税收用于低收入人群住房项目的建造和运营中。去年的统计结果显示，西雅图金县的流浪人口已经超过1.1万人，另外上周McKinsey & Co.发布的一份报告显示，在该区域解决保证性住房短缺的问题需要大约4亿美元的资金。

亚马逊副总裁德鲁·赫德纳（Drew Herdener）在一份声明中表示，对于这次投票结果，亚马逊感到“非常失望”，并且对于“市议会不友善的行为，以及大型企业的未来感到非常担心，西雅图市议会的这种行为让我们不得不考虑担心在这里的增长。”赫德纳还表示，该市的营收增长速度已经超过了人口增长速度。他表示：“这座城市有的不是营收问题，而是支出效率的问题。”

过去几个月来，西雅图市议会一直在讨论征收所谓的人头税，曾经甚至考虑过向企业征收每个员工500美元，按照这个标准，该市每年可获得7500万美元税收，并且用这部分资金建造大约1000套住房。今年5月2日，亚马逊因为本次投票暂停了总部扩建计划，按照该计划，亚马逊的西雅图总部将能够再容纳额外7000名员工。西雅图市长詹妮·德肯（Jenny Durkan）曾表示将投票支持500美元/员工的税收标准，但是在最终的投票中，她还是投了250美元/员工的标准。

亚马逊副总裁赫德纳表示，该公司将会重启此前暂停的总部扩建计划。(月恒)