富士康IPO三亿承销费花落中金 大投行洗牌加剧

杜卿卿 袁子懿

继药明康德（603259.SH）、宁德时代之后，A股迎来了真正的巨无霸——工业富联（股票代码601138）。其募资规模将达到宁德时代的2倍、药明康德的5倍。

上周五深夜，证监会宣布核准了富士康工业互联网有限公司（下称“工业富联”）的首发申请。本周一，工业富联即发布了招股意向书，同时公布了股票发行安排和询价公告。公司计划募资净额为272.532亿，投资者5月24日可进行申购。

作为A股今年以来最大的一个IPO项目，投行及中介机构也将获得巨额收益，保荐及主承销商中金公司无疑是最大赢家，该项目保荐承销费预计将达到3.5亿。不过由于今年整体IPO项目数量减少，投行业务最终账本如何还需年终再看。

“现在无论是CDR（存托凭证）项目，还是创新企业上市，都是在原有制度上的改革突破。从稳妥角度讲，监管层也希望让有经验的投行来承接前期有代表性的项目。”一家大型券商投行部人士告诉第一财经记者，但即使是对大投行而言，由于IPO项目的大幅减少，也依然面临投行业务萎缩的压力。

A股今年以来最大IPO

工业富联主营通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造，鸿海精密通过投资公司中坚公司控股工业富联。因鸿海精密不存在实际控制人，工业富联也不存在实际控制人。

值得注意的是，工业富联是由福匠科技整体变更设立的公司，存在“持续经营时间未满三年”的情形，这一上市障碍此前已由监管部门予以特批豁免。

公司计划发行不超过19.7亿股，占发行后总股本的10%。招股书没有公布计划募集资金总金额，但详细披露了计划投入项目的资金安排。

拟投资建设的八个项目分别是工业互联网平台构建（21.17亿）、云计算及高效能运算平台（10.05亿）、高效运算数据中心（12.16亿）、通信网络及云服务设备（49.68亿）、5G及物联网互联互通解决方案（6.33亿）、智能制造新技术研发应用（51.08亿）、智能制造产业升级（86.62亿），以及智能制造产能扩建（35.45亿），总计272.532亿。若募资超过上述金额，将被用于补充营运资金。

值得注意的是，工业富联计划在网上、网下发行之外，还将向战略投资者定向配售股份。初始战略配售约为5.9亿股，占发行总量的30%。初始战略配售者主要为三类，包括代表公众利益的投资者，大型国企、保险公司、国家级投资基金，以及长期战略投资者。

独特的配售方式意味着投行及中介机构也要承担更多工作。工业富联主承销商为中金公司，国信证券是分销商。其余中介机构分别为北京金杜律所、上海方达律所、普华永道中天会计所以及北京中企华资产评估有限责任公司。上述机构将共同分享4个亿的发行费用。

其中，承销及保荐费将根据实际募集资金总额的1.26%计算确定，粗略计算约3.5亿；律师费为1580.00万元；审计验资费为3398.11万元；信息披露费为448.11万元；其他发行手续费合计327.31万元。

大投行瓜分大项目

今年投行业整体日子并不好过。第一财经记者统计发现，截至5月14日，A股共有100家企业上会审核，最终通过审核的仅有48家。2017年全年IPO企业数量超过400家，与之相比，今年各家投行最终“开花结果”的项目并不多。

随着新股发行审核从严，去年以来发审会否决率陡增。与此同时，监管层加强现场检查、加强信息披露造假的责任追究，此前不少“模棱两可”的项目也知难而退。再加上创新驱动理念在资本市场的落实，部分传统行业的项目、盈利水平较低的项目，要么在上会之前被淘汰，要么在券商遴选阶段就被淘汰。

目前48家已过会企业中，保荐项目最多的分别是中信证券6家、中信建投5家、华泰联合4家、广发证券4家、中金公司3家、国泰君安3家。不过，从募资规模看，中金保荐3家总计募资超过300亿，中信建投保荐4家超过160亿，中信证券保荐6家约58亿，国泰君安和广发证券保荐项目总计分别仅23亿左右。

从已经公布募资规模的情况来看，前五大IPO项目当中，中金拿下第一名工业富联，中信建投拿下第二名宁德时代（募资131亿），华泰联合拿下第三名药明康德（原计划募资57.4亿）和第四名江苏金融租赁（募资40亿），中信证券与东方花旗一起斩获第五名的甘李药业（募资25.19亿）。

虽然药明康德最终决定“打折”上市，募资规模缩减至22.5亿，但依然将支付1.2亿的发行费用，作为保荐机构的华泰联合自然将独占大头。华泰联合的另一个保荐项目，预计也将有丰厚的回报。江苏金融租赁计划支付8201万发行费用，其中保荐承销费达7169.91万元。

不仅是已经过会的项目，上述行业排名靠前的大券商，在目前正在排队的286家IPO项目中，优势体现得更加明显。中信证券目前有26个项目在排队（主板14、创业板5、中小板7），中信建投有24个（主板13个、创业板9个、中小板2个），中金公司有17个（主板8、创业板7、中小板2），广发证券20个（主板12、创业板8）。

据中信证券统计，2016年A股市场承销金额前十位证券公司的市场份额合计58.65%，2017年这一数字是64.40%。业内人士预计，今年行业集中度将会进一步提高，行业新进入者门槛提升，短期将呈现“寡头竞争格局”。

“大型券商凭借较强的定价能力和跨境协调能力，优势显著，有望抢先受益政策红利。”银河证券分析师武平平认为，CDR相关规则出台表明创新企业回归A股加快进入落地阶段，有助增厚券商经纪业务、投行业务收入空间。券商各业务条线强监管环境下，大券商凭借雄厚的资本实力以及强劲的综合实力在业务规模以及资格获批方面均有优势，强者恒强局面延续。